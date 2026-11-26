El conductor de un taxi de la Ciudad de México comenzó a convulsionar y perdió el conocimiento mientras circulaba sobre avenida Insurgentes, con dirección al sur, a la altura de la estación Álvaro Obregón del Metrobús.

De acuerdo con el testimonio del pasajero que viajaba en la parte trasera de la unidad, ambos conversaban con normalidad cuando repentinamente el chofer presentó convulsiones y quedó inconsciente al volante, dejando el automóvil detenido a mitad de la vialidad.

¡Taxista convulsiona mientras circulaba por avenida Insurgentes!



El conductor, identificado como Marco Antonio López Corona, perdió el conocimiento al volante, a la altura de la estación Álvaro Obregón del Metrobús, mientras viajaba con un pasajero.



Elementos de la Policía… pic.twitter.com/wAIl8EL7TQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 26, 2026

El hombre fue identificado como Marco Antonio López Corona. Ante la emergencia, elementos de la Policía Auxiliar del sector 69, Gavilán, acudieron al punto para abanderar la zona y solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios médicos.

Traslado hospitalario y retiro de la unidad

Paramédicos arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios al conductor y estabilizarlo en el sitio. Aunque no se cuenta con un parte clínico definitivo sobre la causa del episodio, los socorristas reportaron estable al chofer y determinaron su traslado a un hospital para una revisión médica especializada.

Tras concluir la atención prehospitalaria en el punto, personal de la misma Policía Auxiliar retiró el taxi de la carpeta asfáltica para restablecer la circulación sobre avenida Insurgentes.