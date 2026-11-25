Un accidente fuera de lo común sorprendió a los habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo y terminara dentro de una iglesia, donde avanzó entre las bancas hasta estrellarse contra el altar.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 24 de noviembre, en la colonia Jalapa el Grande, cuando un automóvil Volkswagen Crossfox irrumpió en el templo de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, causando daños en el acceso y en el interior del recinto religioso.

Así ocurrió el incidente en la iglesia

El automóvil derribó la puerta de entrada de la iglesia y continuó su recorrido por el interior del templo. En lugar de detenerse al ingresar, el vehículo avanzó entre las bancas destinadas a los feligreses hasta llegar a la zona principal del recinto.

La trayectoria del Crossfox terminó debajo de la imagen de un Cristo, luego de que el conductor se impactara contra el altar.

El incidente provocó daños en las instalaciones de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y generó sorpresa por la forma en que el automóvil terminó dentro del lugar, un espacio destinado a las actividades religiosas de la comunidad.

Sacerdote pidió que detuvieran al conductor

Tras lo ocurrido, el párroco solicitó la intervención de elementos de la policía para que el automovilista fuera detenido.

La petición se realizó después de que el vehículo ingresara por la fuerza al templo y ocasionara destrozos en el acceso y en el área del altar.

Hasta la información disponible, no se han precisado las causas que provocaron a que el conductor perdiera el control, ni se cuenta con detalles confirmados sobre posibles personas lesionadas.

Tampoco se han dado a conocer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente o si el conductor enfrentará algún procedimiento por los daños ocasionados al inmueble religioso.