VIDEO: Tiran donaciones de sangre en el Hospital Regional del ISSSTE en Puebla por falta de personal; ¿qué ocurrió?

Imagina llegar a donar sangre con la esperanza de ayudar a alguien y enterarte de que todo ese esfuerzo terminó en la basura. Esto fue exactamente lo que detonó la molestia en el Hospital Regional del ISSSTE en Puebla. Aquí los detalles.

Una trabajadora decidió alzar la voz frente a los derechohabientes para exponer una realidad alarmante: paquetes de sangre donada y muestras clínicas se echaron a perder.

Donaciones de sangre terminaron en la basura...



Una trabajadora del Hospital Regional del ISSSTE en Puebla denunció que paquetes de sangre y muestras se echaron a perder por falta de personal.



El @ISSSTE_mx rechaza la acusación y asegura que el personal sí fue reorganizado.… pic.twitter.com/Pc7eN5TX9E — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

El motivo detrás de esta situación no fue menor, pues la empleada había solicitado días de descanso que le fueron aprobados conforme a la ley, pero la administración del hospital simplemente omitió asignar a un suplente para cubrir su turno.

Al quedarse el área completamente cerrada, las donaciones que se habían captado a finales del mes de agosto se quedaron esperando los estudios pertinentes. Sin nadie que procesara las pruebas en tiempo y forma, los días avanzaron y el daño se hizo irreversible.

Tiran donaciones de sangre por falta de personal en el Hospital Regional del ISSSTE en Puebla

La trabajadora explicó detalladamente lo que ocurrió en el interior del nosocomio. Durante su turno con incapacidad los días jueves y viernes, nadie la cubrió y las pruebas se quedaron estancadas. En sus propias palabras, advirtió que esas muestras ya no sirven y cuestionó si a alguien le gustaría ver que la sangre que donó termine tirada.

La consecuencia más grave de este vacío administrativo fue la pérdida de componentes vitales, confirmando que las plaquetas ya se habían arruinado. Ante este escenario, la empleada hizo un llamado directo a los usuarios para que ingresaran sus quejas en el buzón oficial, buscando evidenciar que esta situación ocurrió únicamente por defender sus derechos laborales ante la falta de organización del instituto.

Respuesta del ISSSTE por donaciones de sangre echadas a la basura

Como era de esperarse, la denuncia generó revuelo y obligó a una respuesta por parte de las autoridades. Frente a los señalamientos públicos que circularon con fuerza, el ISSSTE en Puebla salió a dar su versión de los hechos mediante un comunicado. La institución aseguró que los señalamientos sobre la pérdida de unidades de sangre y sus componentes son falsos.

Asimismo, la dependencia argumentó que, ante la situación operativa que se presentó por la ausencia de la trabajadora, el personal del hospital habría sido reorganizado para hacer frente a las necesidades del área.

