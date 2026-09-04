VIDEO: ¡La corriente se llevó los autos! Tormenta provoca severas inundaciones en Ecatepec

Momentos de verdadera tensión se vivieron en Ecatepec, Estado de México tras las fuertes lluvias que golpearon el municipio este 3 de septiembre; desde un "río" en plena avenida México hasta coches arrastrados se pudieron ver a través de las redes sociales.

¿Cuáles fueron las avenidas más afectadas por la lluvia?

La tormenta volvió a poner en jaque la movilidad en el municipio. Entre las vialidades con mayores afectaciones se encuentran Carlos Hank González (Avenida Central), Vía Morelos y Vía José López Portillo, donde el agua generó complicaciones para automovilistas.

Videos compartidos por habitantes en redes sociales muestran la fuerza de las corrientes, con vehículos varados, agua acumulada y coladeras que no lograron desfogar el volumen de lluvia. La situación dejó imágenes que dan cuenta de las dificultades para transitar por estos importantes corredores viales.

VIDEOS: Colapsa Ecatepec tras intensa tormenta

Como era de esperarse las redes no tardaron en reaccionar por las intensas lluvias, principalmente porque de momento, se conoce que varios vehículos fueron arrastrados por esta tormenta, además de otros tipos de materiales que se fueron con las corrientes.

🚨#AlertaADN



🌧️🌊 Se reportan severas inundaciones en la colonia Tulpetlac, en Ecatepec, #Edomex. La corriente arrastró varios vehículos pic.twitter.com/Szk0QE535D — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 4, 2026

¿Lluvia y granizo seguirán afectando a CDMX este jueves?

La lluvia fuerte no da tregua en la Ciudad de México; la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías ante la posibilidad de precipitaciones intensas y caída de granizo durante la tarde y noche de este jueves 3 de septiembre.

El pronóstico contempla acumulaciones de hasta 29 milímetros de lluvia, además de posibles descargas eléctricas y granizo en distintos puntos de la capital.

La alerta está prevista hasta las 21:00 horas, aunque las condiciones meteorológicas podrían prolongarse después de ese horario y presentar una mayor intensidad.