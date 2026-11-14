VIDEO: ¡Tragedia en el IMSS! Auto atropella a personas frente a clínica de Ecatepec; hay un muerto y dos heridos

Una tragedia se registró en Ecatepec de Morelos, Estado de México, luego de que un automóvil embistiera a varias personas que se encontraban afuera de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
¿Dónde ocurrió el incidente?
Los hechos ocurrieron sobre Avenida Central, frente a Plaza Aragón, a la altura de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 196 del IMSS, donde varias personas esperaban para ingresar a recibir atención médica cuando fueron sorprendidas por el vehículo.
De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil aparentemente se habría quedado sin frenos, por lo que el conductor perdió el control y terminó arrollando a quienes se enco
VIDEO muestra las consecuencias del accidente en Avenida Central
En las imágenes del percance se puede observar la gravedad de lo ocurrido y las consecuencias del atropellamiento frente a las instalaciones del IMSS.
El caso generó preocupación entre quienes transitaban por este punto de Ecatepec, donde diariamente se registra movimiento de pacientes, trabajadores y usuarios del transporte público.
Y es que, la versión inicial apunta a que una posible falla en los frenos habría provocado que el automóvil terminara fuera de control; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades.
Hasta el momento, la información sobre las víctimas y las circunstancias del percance debe considerarse preliminar, en espera de los reportes oficiales.
Una persona muerta y dos heridos
El impacto provocó momentos de tensión entre las personas que se encontraban cerca de la clínica. Según la información preliminar, una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas como consecuencia del percance.
Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre este incidente, pues las autoridades llevan una investigación para esclarecer los hechos y brindar apoyo a los afectados.