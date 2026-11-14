VIDEO: ¡Tragedia en el IMSS! Auto atropella a personas frente a clínica de Ecatepec; hay un muerto y dos heridos

Una tragedia se registró en Ecatepec de Morelos, Estado de México, luego de que un automóvil embistiera a varias personas que se encontraban afuera de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Dónde ocurrió el incidente?

Los hechos ocurrieron sobre Avenida Central, frente a Plaza Aragón, a la altura de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 196 del IMSS, donde varias personas esperaban para ingresar a recibir atención médica cuando fueron sorprendidas por el vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil aparentemente se habría quedado sin frenos, por lo que el conductor perdió el control y terminó arrollando a quienes se enco

VIDEO muestra las consecuencias del accidente en Avenida Central

En las imágenes del percance se puede observar la gravedad de lo ocurrido y las consecuencias del atropellamiento frente a las instalaciones del IMSS.

El caso generó preocupación entre quienes transitaban por este punto de Ecatepec, donde diariamente se registra movimiento de pacientes, trabajadores y usuarios del transporte público.

Y es que, la versión inicial apunta a que una posible falla en los frenos habría provocado que el automóvil terminara fuera de control; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades.

Hasta el momento, la información sobre las víctimas y las circunstancias del percance debe considerarse preliminar, en espera de los reportes oficiales.

#LoÚltimo | En #Ecatepec, un muerto y dos heridos dejó el accidente de un auto que aparentemente se quedó sin frenos, se llevó puestos y atropelló a varias personas que estaban formadas para ingresar a la clínica 196 del Seguro Social sobre avenida Central frente a Plaza Aragón.… pic.twitter.com/ge8bniupY2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 14, 2026

Una persona muerta y dos heridos

El impacto provocó momentos de tensión entre las personas que se encontraban cerca de la clínica. Según la información preliminar, una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas como consecuencia del percance.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre este incidente, pues las autoridades llevan una investigación para esclarecer los hechos y brindar apoyo a los afectados.