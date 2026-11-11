El avance de la violencia ha colocado al Estado de México en el foco rojo de la inseguridad nacional. La entidad gobernada por Delfina Gómez Álvarez sufrió un severo deterioro institucional al desplazar a Guanajuato y pasar de la quinta a la primera posición nacional en homicidios dolosos en lo que va de 2026. Cifras oficiales presentadas por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan que entre enero y octubre de 2026 el territorio mexiquense acumuló un total de mil 564 víctimas, cifra que representa el 10.6% de los asesinatos cometidos en todo el país.

El repunte de la delincuencia refleja la inoperancia de las estrategias estatales encabezadas por la administración morenista. Mientras el gobierno federal presume una tendencia descendente en el promedio diario nacional, el Estado de México absorbe de manera absoluta uno de cada 10 homicidios consumados en el país. La gravedad de la crisis se intensificó durante el mes de octubre, periodo en el que los delitos de alto impacto registraron un incremento diario al pasar de 394.5 a 409.5 casos reportados, evidenciando la falta de contención en las zonas de mayor densidad urbana y en los límites con la capital.

El costo de la ineficacia: Delfina Gómez encabeza el mapa de la violencia nacional

La responsabilidad política y operativa de este disparo delictivo recae directamente en la gestión de Delfina Gómez, cuyo gobierno ha sido incapaz de frenar la operatividad de los grupos criminales dedicados a la extorsión, el despojo y el narcomenudeo. En la comparativa del ranking nacional divulgada en la conferencia matutina del Ejecutivo, el Edomex encabeza la tabla con el 10.6% de los casos, superando a entidades históricamente golpeadas como Guanajuato (8.2%), Baja California (8.1%), Sinaloa (7.8%), Chihuahua (7.5%), Guerrero (5.4%) y Morelos (4.9%). En conjunto, estas siete regiones concentraron el 52.5% de los asesinatos en México.

A pesar de las promesas de transformación en materia de gobernabilidad, el incremento en la incidencia de delitos de alto impacto evidencia que las mesas de pacificación no han dado resultados tangibles para los mexiquenses. La falta de control en los municipios conurbados y la ausencia de una estrategia de inteligencia eficaz bajo la administración de Gómez Álvarez continúan arrastrando a la entidad hacia niveles críticos de violencia impune, dejando a la población a merced del crimen organizado.