¡Salió a ritmo de tambora! Tráiler entra a zona de playa y termina “encallado” en Mazatlán

Al parecer, México superó a la Inteligencia Artificial (IA) una vez más, por una escena que sorprendió a los habitantes de Mazatlán, Sinaloa , cuando un tráiler terminó atorado en la arena, a la altura de Playa Norte.

La noche del 21 de enero todo transcurría normal, hasta que locales y turistas se percataron que en la playa había algo inusual, porque una pesada unidad había bajado hasta la zona donde es común ver bañistas y no cabinas de tráiler.

Rápidamente, las personas llegaron hasta Playa Norte, para observar de cerca al vehículo, que no podía salir al malecón, y lo que más llamó la atención de los paseantes fue: ¿cómo se metió hasta esa zona?

De acuerdo con testimonios que compartieron las personas en redes sociales, en esa zona hay rampas, para que los pescadores puedan acercar sus lanchas a la playa; habría sido por ahí, que el chofer descendió a la orilla del océano Pacífico.

Chofer termina detenido|FB: Agenda Mazatlán

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán llegaron al punto de afectación y con ayuda de una grúa, hicieron las maniobras para retirar a la pesada unidad, ante la mirada de los curiosos.

¿Qué pasó con el tráiler que quiso ver la playa de cerca?

Hasta la banda llegó para atestiguar este extraño momento, ya que los autos no pueden estar en la zona de playa porque están restringidas y protegidas, para evitar daños a la fauna local.

Las autoridades confirmaron que el trailero fue detenido y puesto a disposición del Juez Cívico, mientras que el vehículo fue trasladado a una pensión para determinar la multa, según la Ley de Movilidad Sustentable.

También se presentó personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) , para valorar los posibles daños al ambiente y levantar un acta, porque se puso en riesgo un área natural protegida.

