VIDEO: Volcán de Fuego en Guatemala entra en erupción; inician evacuación

El Volcán de Fuego en Guatemala entró en erupción hoy jueves 4 de mayo, expulsó ceniza y lava, por lo que las autoridades comenzaron a evacuar a las personas que vivían cerca de la zona.

La Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó el aumento de actividad en el volcán, uno de los más activos en Latinoamérica, alertó que la erupción inició durante la madrugada y se espera que con el paso de las horas se incrementaran las emisiones.

“Se reporta que continúa la caída abundante de ceniza sobre las fincas y comunidades de La Asunción, La Rochela, Panimaché I y II, Morelia, Santa Sofía y otras comunidades aledañas”.

#VolcánDeFuego Se comparten los Avisos Informativos No. 13 y No. 14 por descenso de flujos piroclásticos por las barrancas Ceniza, Las Lajas, Seca y Santa Teresa. pic.twitter.com/YQn621CK0S — CONRED (@ConredGuatemala) May 4, 2023

De acuerdo con las autoridades de Guatemala, la columna eruptiva se mantiene a una altura de seis mil metros sobre el nivel del mar, que se desplaza hacia el oeste y sureste a más de 50 kilómetros de distancia.

Ante la emergencia, solicitaron a los pobladores mantenerse informados a través de los canales oficiales. Añadieron que es “importante contar con un plan familiar de respuesta y la mochila de 72 horas por cada integrante”.

Videos de la erupción del volcán de Fuego en Guatemala

En redes sociales comenzaron a circular videos de la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, donde se puede ver la columna de humo gris que salía del cráter.

Conred describió que los flujos son una mezcla de gases, cenizas y bloque de roca con altas temperaturas que descienden a gran velocidad por los flancos del volcán.

#Guatemala | Estado de #alerta por #erupción del #Volcán de Fuego.



🔹Expulsión de ceniza y lava.

🔹Erupción con flujos piroclásticos hacia barrancas Seca y Santa Teresa.

🔹Se realiza el cierre preventivo de la RN14.



⚠Manténgase en sintonía con los informes de la INSIVUMEH pic.twitter.com/3HDrC0XDf4 — RedClimáticaMundial (@Alerta_Noticias) May 4, 2023

AVISO 🌋

Entra en erupción el #VolcánDeFuego en #Guatemala 🇬🇹

Reportan descenso de flujos piroclásticos por los flancos del complejo volcánico, caída de ceniza y emisión a una distancia de 35 km con altura superior a los 5,500 m

Timelapse vía @volcaholic1 pic.twitter.com/KZ9KSu076f — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) May 4, 2023

Actividad eruptiva actual del volcán de Fuego. Se reporta caída de ceniza en comunidades de Siquinalá y Santa Lucía Cotz. (video cortesía de Ramiro Girón; toma desde Alotenango). pic.twitter.com/y6sLYPtfcC — Manolo Barillas (@embarillas) May 4, 2023

Recomendaciones por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala

Ante la erupción del volcán, las autoridades de Guatemala publicaron una serie de recomendaciones para la población como realizar una evacuación preventiva de las zonas cercanas y atender los avisos de las autoridades municipales.

No poner su vida en riesgo al detenerse a tomar fotografías, no acercarse a las barrancas.

Cubrir los depósitos de agua, drenajes y tuberías para evitar que se tapen con las cenizas, así como utilizar cubrebocas para taparse la boca y nariz.

Tener preparada la mochila de 72 horas.

De ser necesario evacuar y acudir a uno de los albergues más cercanos.