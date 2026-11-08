Las llamas avanzaron entre tiendas y chozas de la zona de Dongri, en Bombay, India, durante el domingo; un incendio de grandes dimensiones consumió varios establecimientos y viviendas, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para intentar controlar el fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la magnitud total de los daños ni si hubo personas lesionadas.

El siniestro comenzó en Haji Kasam Chawl, cerca de Datta Mandir, sobre la calle Dr. Maheshwari, y se extendió por una amplia zona, de acuerdo con los reportes de funcionarios municipales y residentes.

#Mumbai Fire Update



Major fire breaks out in a 10-storey commercial building in Vidyavihar, Mumbai; declared a 'Level-2' incident.



The fire spread from the 7th to the 10th floor of the 'Skyline Vida' building, located near Jolly Gymkhana. Multiple fire department teams have… pic.twitter.com/JfIJgKE7y7 — Siraj Noorani (@sirajnoorani) November 8, 2026

Bomberos de Bombay desplegaron operativo para controlar el incendio

El Cuerpo de Bomberos de Bombay (MFB, por sus siglas en inglés) clasificó el incidente como un incendio de nivel I a las 22:11 horas del domingo.

Para atender la emergencia, fueron desplegados numerosos elementos de bomberos, además de personal de la policía, BEST, el servicio de ambulancias del distrito y el servicio de emergencias 108.

Las labores se concentraron en contener el avance del fuego y evitar que continuara extendiéndose por la zona afectada.

“Se están realizando esfuerzos para controlar el incendio. Se esperan más detalles sobre la magnitud de los daños y las posibles víctimas”, informó un funcionario.

Otros incendios movilizaron a los servicios de emergencia en Bombay

El incendio de Dongri no fue el único incidente reportado durante el domingo en Bombay.

Alrededor de las 10:15 horas, otro fuego se registró en el estadio Kamgar, ubicado en Dr. Babasaheb Ambedkar Nagar, en Dadar West.

En este caso, las llamas alcanzaron materiales de madera y bambú.

Los bomberos consiguieron extinguir el incendio a las 10:32 horas y, de acuerdo con un funcionario, no se reportaron personas lesionadas.

A estos incidentes se suma un incendio ocurrido la noche del sábado en un edificio residencial de gran altura en Lokhandwala, Andheri West, donde una persona perdió la vida, según informaron las autoridades.