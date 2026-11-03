VIDEO: Sobrevivieron a un rescate en el Everest y su helicóptero chocó contra otro al aterrizar

El Everest vivió una tragedia insólita en plena temporada alta de excursionistas, luego de que dos helicópteros chocaran entre sí este martes 3 de noviembre mientras intentaban aterrizar al mismo tiempo. El impacto ocurrió pasadas las 8:00 de la mañana en el helipuerto de Pheriche, ubicado a 4 mil 200 metros de altura en el distrito de Solukhumbu, Nepal, rumbo al campamento base. Para sorpresa de muchos, una cámara climática de Webcam Nepal transmitió el accidente en vivo.

Sobrevivieron a un rescate en el Everest y chocaron al aterrizar

La parte más cruda de esta historia la sufrieron los ocupantes de la aeronave de la empresa privada Fishtail Air. Según confirmó la compañía en un comunicado, su helicóptero regresaba del campamento base del Everest con dos turistas extranjeros a los que acababan de rescatar en la región. Tras librar el peligro en las alturas, encontraron el desastre al tocar tierra.

El choque mató en el acto a Vasanth Kumar Balaramudu, un turista originario de Chennai, India. Su compañero de viaje, el neozelandés Shailesh Krishan Patel, resultó con heridas graves, por lo que otro equipo lo trasladó en helicóptero directo al Hospital Nepal Mediciti en Katmandú, según declaró a Reuters el jefe del distrito de Solukhumbu, Kaman Singh Thapa Magar.

सोलुखुम्बुको फेरुचे हेलिप्याडमा दुई हेलिकप्टर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते https://t.co/mWZaZWfK2G — Nepal Police (@NepalPoliceHQ) November 3, 2026

¿Por qué chocaron dos helicópteros en el mismo helipuerto?

Nabin Raja Budhathoki, subintendente policial en Solukhumbu, detalló a un medios local que ambas aeronaves intentaron bajar en la misma pista. Mientras la unidad de Fishtail Air descendía con los excursionistas recién auxiliados, el segundo helicóptero, de la firma privada Air Dynasty, llegaba desde Lukla únicamente con carga comercial y su piloto a bordo.

El reporte de la policía de Nepal confirma un fallecido y tres heridos, incluidos ambos pilotos, justo cuando los vuelos de excursionistas y escaladores saturan la zona.

Pese a que la temporada para subir a la cima del Everest ya cerró, las rutas de caminata están a reventar por el otoño. La tragedia llega en el peor momento para Nepal: el país aún no se repone de las letales inundaciones de agosto y ahora suma otro golpe directo a su aviación y al turismo, sus principales fuentes de ingresos.