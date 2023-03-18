VIDEOS: Así se vivió el sismo en Ecuador hoy de magnitud 6.5

Tras el sismo en Ecuador hoy de 6.5, la Secretaría de Gestión de Riesgos desplegó una brigada de emergencia para realizar un barrido de afectaciones en el país. De acuerdo con los primeros reportes hay cuatro muertos y varios edificios y centros comerciales dañados; algunos videos en redes sociales muestran las afectaciones.

Las autoridades ecuatorianas indicaron que iniciaron un monitoreo permanente sobre la evolución de daños debido a terremoto en Ecuador.

En redes sociales circularon algunos videos del sismo que fueron grabados por las propias personas y cómo vivieron en movimiento telúrico. Uno de los clips muestra el centro de Guayaquil, como la gente comienza a salir de los edificios mientras el agua de la fuente se mueve de un lado a otro con fuerza.

⚡#ATENCIÓN| Momento exacto grabado en cámara en el que se produce el sismo de 6.5 en el centro de Guayaquil. 🇪🇨⚔️🔥 pic.twitter.com/PVYZzRbROv — 🚨ALERTA ECUADOR🚨 (@AlertaEcuador7) March 18, 2023

En otro video, varias personas tratan de rescatar a otra que quedó atrapada en su camioneta bajo los escombros que cayeron de una casa; las autoridades informaron que la persona atrapada perdió la vida.

🇪🇨 | Daños en Cuenca, Ecuador, trás el sismo. pic.twitter.com/TDIsXfcIQE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 18, 2023

En un centro comercial, decenas de personas salieron por la puerta de emergencia durante el sismo de Ecuador hoy. Algunas tiendas departamentales sufrieron daños tras el colapso de techos por el sismo en Ecuador.

🇪🇨| Imágenes del fuerte sismo en Ecuador. pic.twitter.com/Wyvqj10UW1 — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) March 18, 2023

¿Qué paso en Ecuador por el sismo de 6.5?

La Secretaría de Gestión de Riesgo informó que cuatro regiones sufrieron daños. El aeropuerto de Santa Rosa en la provincia de El Oro, presentó afectaciones leves. En esa localidad se reportaron tres personas muertas.

En Cantón Machala se reportó el colapso de una casa de dos pisos en donde quedaron atrapadas varias personas; también se derrumbó el antiguo muelle de cabotaje. Se cayeron las líneas telefónicas y no hay energía eléctrica.

En Guayas, se registraron derrumbes parciales en varios edificios y centros comerciales, el techo de la Universidad de Guayaquil también se vino abajo; hay otras dos escuelas derrumbadas.

Ante la emergencia por el terremoto, el Gobierno de Ecuador, de carácter emergente y se brinda las atenciones necesarias a los afectados por este temblor.

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Este momento en el centro histórico se acaba de desplomar una pared aplastando a transeúntes y autos por el sismo de 6.5 en ecuador pic.twitter.com/apPjHgUuRp — Harvey966 (@oniomerch) March 18, 2023

🇪🇨 | AHORA: Se reportan daños materiales en Guayaquil tras sismo de 6,5 en Ecuador: pic.twitter.com/lWoRN2ItEC — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 18, 2023

#SISMO

En #Cuenca se reporta el colapso de una casa y caída de escombros tras el #temlor sentido hace unos minutos pic.twitter.com/kbg6Hw10Uj — Zoom Ec (@ZoomEcuador) March 18, 2023