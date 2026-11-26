Un incendio en Bangkok sacudió este jueves 26 de noviembre de 2026 la refinería de petróleo de Bangchak, en Phra Khanong. El fuego empezó hacia las 14:45 hora local (07:45 GMT) y obligó a la empresa a detener todas sus unidades de producción. Apenas 30 minutos después, a las 15:15, el equipo de la planta controló y extinguió las llamas.

¿Ardió el depósito de petróleo? Esto pasó

Ante reportes sobre un depósito de petróleo, Thitiphas Chotdechachainant, secretaria del Ministro de Energía, descartó que el fuego naciera en el área de almacenamiento. La funcionaria detalló que las llamas brotaron en un equipo dentro de la torre de destilación, parte del proceso productivo. Mientras autoridades rociaban agua en la zona limitada para evitar que el fuego reviviera, Bangchak Corp difundió una revisión preliminar que ubicó el hecho en la unidad de hidrocraqueo. La compañía investiga con urgencia la causa exacta.

El saldo real de heridos en Bangchak

Primero, el Centro de Servicios Médicos de Emergencia de Bangkok (Centro Erawan) reportó siete lesionados: cuatro con gravedad roja y tres con gravedad amarilla. En un comunicado posterior, Bangchak Corp actualizó el balance y confirmó que nueve empleados sufrieron heridas, de los cuales dos ya regresaron a casa.

¿Evacuaron a los vecinos de Phra Khanong?

Dos o tres comunidades rodean la planta en dirección del viento. Sansern Rueangrit, director de la oficina de Phra Khanong, alistó un refugio cercano por si los vecinos necesitan salir, pero recalcó que la zona está bajo control. Suriyachai Raviwan, director de Prevención y Mitigación de Desastres de Bangkok, indicó que el humo pierde fuerza y confirmó que no emitieron orden de evacuación. A las 17:30 hora local, el Departamento de Control de la Contaminación midió el aire en un radio de tres a cuatro kilómetros y comprobó niveles normales.

Con información de Reuters