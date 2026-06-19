Violencia en la ZMG: riñas y apuñalados esta madrugada en Guadalajara

La noche de festejos en la Zona Metropolitana de Guadalajara terminó con varios incidentes de violencia en el centro de la ciudad, dejando a dos personas heridas con armas punzocortantes. De forma paralela, en el municipio de Zapopan, una riña callejera provocó la movilización de los cuerpos de emergencia tras el reporte de un hombre severamente golpeado.

Festejos en La Minerva terminan en riñas y dos apuñalados en el Centro

Las autoridades estatales informaron que alrededor de 50,000 personas se concentraron en la glorieta de La Minerva para celebrar en un evento musical. Sin embargo, durante la madrugada, los aficionados comenzaron a dispersarse hacia puntos como la avenida Vallarta, avenida Juárez y la zona de Chapultepec, donde comenzaron a registrarse problemas.

El primer altercado grave ocurrió en el cruce de las calles Juárez y Ocampo, en el Centro Tapatío. Elementos de la Policía de Guadalajara acudieron al lugar tras el reporte de un joven herido con arma blanca en uno de sus brazos, quien fue atendido y trasladado por paramédicos de la Cruz Roja.

Casi al mismo tiempo, en el cruce de Hidalgo y González Ortega, también en la zona centro, se reportó a otro hombre herido por un arma punzocortante en el área de la axila. Esta segunda víctima recibió los primeros auxilios, pero decidió firmar el desistimiento médico para no ser trasladado a un hospital. Aunque la policía municipal logró disipar otros conatos de riña en la zona, la Fiscalía del Estado ya tomó conocimiento de ambos casos para iniciar las investigaciones.

Golpiza deja a un hombre ensangrentado en Haciendas del Valle

Policías y paramédicos de Zapopan se movilizaron a la colonia Haciendas del Valle tras recibir el reporte de un hombre de entre 30 y 35 años que se encontraba ensangrentado en la vía pública.

Los oficiales localizaron al sujeto en el cruce de Calzada de las Flores y Paseo de las Aves. De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima participó en una pelea callejera a unas cuadras del lugar y, tras quedar gravemente herido por los golpes, caminó hasta las afueras de una tienda de abarrotes para pedir auxilio a los dependientes.

Los paramédicos lograron estabilizarlo en el sitio y lo trasladaron de urgencia a un puesto de socorros para recibir atención médica. La patrulla de la policía municipal escoltó a la ambulancia durante el trayecto, y el caso fue notificado al Ministerio Público para que se encargue de las indagatorias correspondientes.