Ruptura en el Verde: Virgilio Mendoza se baja de la alianza con Morena

La alianza entre Morena y el Partido Verde rumbo a las elecciones de 2027 ya provocó una ruptura en Colima. El senador Virgilio Mendoza anunció su renuncia a la dirigencia estatal del Verde, al señalar que no está de acuerdo con la decisión de competir junto con el partido guinda.

El legislador también informó que dirigentes municipales del PVEM se sumaron a su postura y dejaron sus cargos para impulsar una alternativa política en la entidad.

“Yo no estoy de acuerdo como colimense que se dé esa alianza”, expresó Mendoza, quien aseguró que existe un sector amplio de la población que busca un cambio en el gobierno estatal.

¿Por qué renunció Virgilio Mendoza al Partido Verde en Colima?

Mendoza cuestionó la alianza con Morena y convocó a partidos políticos, integrantes de la sociedad civil y empresarios a construir una propuesta conjunta rumbo a los comicios del próximo año.

El líder del Partido Verde (@partidoverdemex) en #Colima, Virgilio Mendoza (@Virgiliomend0za), renunció a la dirigencia tras rechazar que su partido vaya en alianza con @PartidoMorenaMx en ese estado. Virgilio había planteado en el pasado que su partido fuera solo o se sumara a la oposición. “Mi decisión es dejar la dirigencia del Partido Verde. Yo no estoy de acuerdo como colimense". Vía @IrvingPineda https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

El senador sostuvo que Colima necesita perfiles cercanos a la población y cuestionó el desempeño de quienes han ocupado cargos públicos en la entidad.

Como parte de sus argumentos, defendió su propia trayectoria como exalcalde de Manzanillo y afirmó que durante sus dos administraciones municipales obtuvo calificaciones de ocho, según su evaluación. También comparó esos resultados con los de gobiernos actuales, a los que atribuyó evaluaciones más bajas.

¿Qué tiene que ver Rosi Bayardo con la ruptura del Partido Verde?

La salida de Mendoza ocurre en medio de los movimientos políticos rumbo a la elección de gobernador en Colima. El conflicto se da después del nombramiento de la morenista Rosi Bayardo, presidenta municipal con licencia de Manzanillo, como virtual candidata a la gubernatura, de acuerdo con la información proporcionada.

La decisión de Mendoza abre un nuevo frente en la relación entre el Partido Verde y Morena en la entidad, pues el senador busca reunir a distintos sectores en torno a un proyecto alternativo.

¿Cuándo serán las elecciones para gobernador en Colima?

Colima forma parte de las 17 entidades que elegirán gobernador en 2027. La renuncia de Mendoza y su llamado a construir una alianza distinta se producen en una etapa de definiciones políticas, en la que los partidos comienzan a perfilar sus posibles candidaturas y acuerdos electorales.

Por ahora, el senador ha planteado la creación de un movimiento que reúna a fuerzas políticas y sectores ciudadanos inconformes con la alianza entre Morena y el Verde. Queda por conocer qué partidos y grupos respaldarán formalmente su convocatoria.

