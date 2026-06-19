¡Paren todo! Liberan citas de primera vez para la visa americana en México; estas son las fechas clave

¿Estás pensando en tramitar la visa americana por primera vez? Entonces hay algo que te interesa desde el inicio: sí, hay movimiento en el calendario de citas… y en algunas sedes incluso hay ventanas más cercanas de lo que muchos imaginan.

¿Quieres la visa americana? Fechas en las que hay citas para primera vez

Si estás listo para iniciar tu trámite, lo primero que debes saber es que el sistema de citas en México no está completamente saturado en todos los consulados. Aunque en algunos casos la espera sigue siendo larga, en otros puntos del país ya se están liberando fechas que permiten avanzar el proceso sin quedarse atorado por años.

De acuerdo con los calendarios más recientes de los servicios oficiales de programación, las fechas para entrevista de primera vez ya están distribuidas a lo largo de 2026 en distintas sedes. Esto significa que, dependiendo de dónde elijas tramitarla, podrías encontrar disponibilidad antes o después.

Actualmente, estas son las referencias aproximadas para la primera cita de visa americana en México:



Nogales y Tijuana : mediados de junio de 2026

: mediados de junio de 2026 Ciudad de México y Mérida : inicios de septiembre de 2026

y : inicios de septiembre de 2026 Nuevo Laredo : segunda mitad de septiembre de 2026

: segunda mitad de septiembre de 2026 Guadalajara : octubre de 2026

: octubre de 2026 Monterrey : octubre de 2026

: octubre de 2026 Matamoros : octubre de 2026

: octubre de 2026 Hermosillo: octubre de 2026

Requisitos y pasos de la visa americana: lo que realmente necesitas saber

Tramitar la visa de Estados Unidos no empieza con la cita ni con el pago, sino con un formulario que concentra toda tu información. A partir de ahí, el proceso se va armando en cadena: registro, pagos, citas y entrevistas. Si algo se hace mal desde el inicio, todo el trámite puede complicarse.

Entre los documentos vitales están: El formulario DS-160, un formato completamente en línea que funciona como la solicitud oficial para la visa americana de turista. Se llena directamente en internet, sin necesidad de gestores, y no tiene costo.

El siguiente paso es registrarse en el sistema oficial de citas para visas de Estados Unidos. En esa plataforma se crea un perfil personal donde se vincula la solicitud.

Ahí mismo se genera la referencia para realizar el pago correspondiente a la visa, que varía según el tipo de trámite, aunque para la visa de turista es de 185 dólares. Sin ese pago validado, no es posible avanzar al calendario de citas.

Después de la confirmación del pago, el sistema permite agendar dos momentos distintos. El primero es la cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante), donde se toman fotografía y huellas digitales. El segundo es la entrevista en la embajada o consulado, que es la etapa decisiva del proceso.

Finalmente, en caso de ser aprobada recibirás tu visa americana en alrededor de 4 semanas.