Es oficial: Estas personas necesitarán tramitar el permiso I-94, además de la visa americana, para viajar a Estados Unidos

Miles de personas cruzan cada año la frontera hacia Estados Unidos por turismo, negocios o visitas familiares, pero, más allá de contar con una visa vigente, existe un documento que puede ser determinante para evitar problemas migratorios: el Formulario I-94.

Este registro, administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), funciona como un control oficial de las entradas y salidas de visitantes extranjeros. Además, permite conocer hasta qué fecha una persona tiene autorización para permanecer legalmente en territorio estadounidense.

A partir de los cambios implementados recientemente, también aumentó el costo para quienes necesitan tramitarlo al ingresar por vía terrestre.

¿Quiénes necesitan tramitar el I-94?

La mayoría de los extranjeros que ingresan a Estados Unidos requieren un formulario I-94 o I-94W. No obstante, existen algunas excepciones.

Entre quienes generalmente no necesitan este documento se encuentran los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes que regresan al país, personas con visas de inmigrante y la mayoría de los ciudadanos canadienses que visitan o transitan por territorio estadounidense.

Para el resto de los viajeros, el I-94 se convierte en una pieza clave dentro de su historial migratorio, principalmente si vas a cruzar vía terrestre.

El I-94 no solo registra tu ingreso: también fija tu estancia legal

Uno de los aspectos más importantes del formulario es que muestra la fecha límite hasta la que una persona puede permanecer legalmente en Estados Unidos.

Muchas personas creen que la vigencia de su visa determina el tiempo autorizado de estancia, pero en realidad es el I-94 el documento que establece ese plazo. Por ello, autoridades estadounidenses recomiendan revisarlo después de ingresar al país.

Además, el registro puede ser solicitado durante diversos trámites migratorios y sirve como evidencia oficial de entradas y salidas del territorio estadounidense.

Permiso I-94: ¿Cómo obtener el formulario y cuánto cuesta en 2026?

¡Atención! Quienes ingresan por avión o barco reciben el I-94 de manera automática durante el proceso de admisión. En cambio, quienes cruzan por tierra pueden solicitarlo en línea hasta siete días antes de su ingreso o directamente en el puerto fronterizo.

Desde el 30 de septiembre de 2025, la tarifa del trámite aumentó de 6 a 30 dólares, tanto para solicitudes realizadas en línea como para aquellas efectuadas mediante la aplicación CBP One o de forma presencial.

También permite consultar movimientos migratorios de hasta 10 años

A través de las plataformas oficiales de CBP, los viajeros pueden consultar su formulario, descargarlo, imprimirlo y revisar su historial de entradas y salidas de los últimos diez años.

Asimismo, es posible verificar cuánto tiempo resta de estancia autorizada dentro de Estados Unidos y acceder a información relacionada con su situación migratoria.

¿Qué pasa al salir de Estados Unidos con el permiso I-94?

En la mayoría de los casos, las salidas quedan registradas electrónicamente, ya sea por aire, mar o tierra. Sin embargo, las autoridades advierten que algunos cruces terrestres hacia México o Canadá pueden no reflejarse correctamente en el sistema.

Por esa razón, los viajeros que abandonen Estados Unidos por tierra deben conservar documentos que acrediten su salida, como boletos de transporte, recibos o sellos migratorios, especialmente si planean regresar posteriormente.