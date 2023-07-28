Personas con visa americana podrían pagar 15 mil dólares como fianza al entrar a EU

A lo largo del jueves 27 de julio, el senador republicano JD Vance presentó un proyecto de ley que afectaría a todas las personas que tienen la visa americana de manera temporal, pues busca exigir a los turistas que paguen una fianza de 15 mil dólares al ingresar a Estados Unidos.

La propuesta del republicano se da tras los problemas que se han presentado en EU respecto al tema de la visa, pues aseguró que muchos migrantes entran de manera legal al país y con el tiempo excede el tiempo permitido; sin embargo, no les aplican otras sanciones.

Visa americana: ¿De cuánto sería la fianza que los migrantes van a pagar por entrar a EU?

JD Vance propone que aquellos con visa temporal paguen un estimado de 5 mil a 15 mil dólares al ingresar a Estados Unidos, esto con el objetivo que las personas cumplan con el tiempo que especificaron al ingresar al país, en la iniciativa resaltan que el dinero será devuelto cuando salgan de EU; el pago se haría en efectivo.

En caso de no cumplir y no volver al país de origen, el dinero de la fianza será administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quienes se harían cargo de pagar los costos de la detención y deportación de los que dejaron vencer sus visas.

¿Qué tipos de visa americana serían las afectadas por la iniciativa?

La legislación del republicano busca ser aplicada para las personas que estén en la categoría de visa No Inmigrante, es decir, aquellas que tengan residencia permanente fuera de los Estados Unidos, como:



Turistas

Estudiantes

Visitantes de trabajo

Enviados religiosos

Tratamiento médico

"Hay millones de personas en este país que han abusado de nuestro sistema de visas": Senador Vance

En el comunicado que ofreció el senador Vance destacó que Estados Unidos es una nación acogedora; sin embargo, destacó que también respetan las leyes, por esto informó que aproximadamente 700 mil visas se quedan más tiempo del que está permitido.

"Hay millones de personas en este país que han abusado de nuestro sistema de visas y eludido nuestro proceso de inmigración legal. Es una bofetada para la clase trabajadora de Ohio cuyos salarios están sufriendo, no lo toleraré", sentenció.