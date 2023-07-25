Así puedes exentar la entrevista para la visa de EU: ¿Cumples con los requisitos?

Las personas interesadas en viajar a Estados Unidos ahora podrán exentar la entrevista para tramitar la visa; conoce cuáles son los requisitos que deberán cumplir aquellos que podrán saltarla.

Desde diciembre de 2022, el Departamento de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que informó que, con el propósito de beneficiar la economía del país, iba a eximir a algunos solicitantes que cumplan con algunas características.

Asimismo, reconoció el impacto positivo que tienen los estudiantes extranjeros, razón por la cual se compromete a facilitar los viajes de no inmigrantes y reducir aún más los tiempos de espera de entrega de visa.

Estamos dedicados a facilitar los viajes legítimos a 🇺🇸. Trabajamos para reducir tiempos de espera para las citas de visa. No requerimos entrevistas para ciertas visas, contratamos personal, y buscamos nuevas soluciones para aumentar la capacidad. https://t.co/Flgr4zsPZ4 pic.twitter.com/08UKKITxDg — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) February 9, 2023

¿Quiénes están exentos en realizar la entrevista para la visa de EU en 2023?

Las personas que no están obligadas a realizar una entrevista para obtener la visa americana son:



Trabajadores Temporales Agrícolas y No Agrícolas (visas H-2).

Estudiantes (visas F y M).

Visitantes de intercambio académico (visas académicas J).

Profesionales con Trabajos Especializados (visas H-1B).

Aprendices o visitantes de educación especial (visas H-3).

Transferencia de Ejecutivos o Gerentes dentro de una misma empresa (visas L).

Personas con habilidades o logros extraordinarios (visas O).

Atletas, artistas o presentadores (visas P).

Participantes en programas internacionales de intercambio cultural (visas Q) y derivados calificados.

Asimismo, el Departamento de Estado del país vecino indicó que las embajadas y consulados aún pueden requerir una entrevista en persona, dependiendo del caso y de las condiciones locales.

¿Cuál es el costo para cada tipo de visa americana?

El último cambio en el costo de las visas se dio el 28 de marzo de 2023, entrando en vigor el 30 de mayo, estos son los precios actuales:

