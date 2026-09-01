¿Qué pasa si no tienes visa electrónica? El nuevo requisito OBLIGATORIO que afectará a mexicanos

Un viaje puede estar perfectamente planeado, con vuelos comprados, hotel reservado y maletas listas, pero hay un detalle que podría cambiarlo todo antes de abordar, y sí, está relacionado con... ¿la visa eléctronica?

Recientemente se dio a conocer una lista de paises que exigen este tramite para ingresar a su territorio, pero te contamos de qué se trata y si es obligatoria.

¿Qué pasa si un mexicano viaja sin visa electrónica?

La consecuencia más importante es sencilla: si el país de destino exige una visa electrónica y el viajero no cuenta con ella, podría no cumplir con los requisitos necesarios para ingresar.

El problema es que estos trámites deben realizarse antes del viaje y no necesariamente pueden resolverse al momento de llegar al destino, porque para comenzar, podrías no entrar.

Además, no todos los países manejan la visa electrónica de la misma manera. Cada gobierno determina sus propios requisitos, documentos, costos, vigencia y condiciones para autorizar la entrada.

🚨‼️ A partir del 15 de septiembre de 2026, las personas mexicanas que deseen entrar a Tailandia deberán tener una visa electrónica. TOME SUS PRECAUCIONES.‼️🚨 pic.twitter.com/C8PoZBe72i — Embamex Tailandia (@EmbaMexTai) September 1, 2026

Estos son los países que piden visa electrónica a mexicanos

Actualmente, entre los destinos que contemplan una visa electrónica o e-Visa para viajeros mexicanos están India, Vietnam, Laos, Uganda, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Mongolia, Turquía, Bahréin y Etiopía.

En cada caso, las condiciones pueden ser diferentes, por lo que los viajeros deben consultar los requisitos específicos antes de emprender el viaje, estos pueden consultarse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Tailandia cambia sus requisitos para mexicanos desde septiembre

Uno de los cambios que los viajeros mexicanos deberán tener especialmente en cuenta ocurrirá en Tailandia.

De acuerdo con la actualización difundida por la Embajada de México en Tailandia, a partir del 15 de septiembre de 2026 las personas que viajen con pasaporte mexicano deberán tramitar una visa electrónica antes de viajar.

El cambio modifica el esquema que anteriormente aplicaba para los mexicanos que viajaban a ese país, por lo que quienes tengan previsto visitar Tailandia después de esa fecha deberán considerar el nuevo trámite dentro de la preparación de su viaje.