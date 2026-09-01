¿Planeas viajar fuera de México? El trámite obligatorio que se les pedirá a los mexicanos al visitar este país; fechas, requisitos, costos

Si estás planeando tomar unas vacaciones fuera de México es importante conocer los requisitos que cada uno de los países piden para el accesos a turistas mexicanos, especialmente si tienes en la mira uno de los destinos más populares y cotizados de Asia.

Las autoridades de este país asiático confirmaron un cambio clave en las normas de ingreso únicamente para los viajeros mexicanos. Con esta medida oficial, se cancela la exención de visa que permitía a los mexicanos entrar solo con pasaporte.

¿Qué cambiará para los viajeros mexicanos?

A partir de 15 de septiembre del 2026, las personas con pasaporte mexicano deberán contar con una visa electrónico para poder viajar a Tailandia y disfrutar de sus paradisiacas playas.

Además de contar con la visa electrónica, los turistas mexicanos también deben llenar en línea la famosa Thailand Digital Arrival Card antes de su llegada a este país.

Los mexicanos que entren a Tailandia antes de la fecha límite, únicamente podrán hacerlo bajo las reglas actuales que los permiten quedarse en el país hasta 60 días.

🚨‼️ A partir del 15 de septiembre de 2026, las personas mexicanas que deseen entrar a Tailandia deberán tener una visa electrónica. TOME SUS PRECAUCIONES.‼️🚨 pic.twitter.com/C8PoZBe72i — Embamex Tailandia (@EmbaMexTai) September 1, 2026

Requisitos para tramitar la visa electrónica en Tailandia

Atención, viajero. Sin quieres tramitar tu visa electrónica para viajar a Tailandia es importante hacerlo con anticipación, pues el trámite podría tomarte entre 5 a 10 días hábiles, pero ¿qué requisitos se necesitan?



Pasaporte mexicano; vigencia mínima de 6 meses al momento de ingresar a Tailandia.

vigencia mínima de 6 meses al momento de ingresar a Tailandia. Comprobante de ubicación actual; copia de credencial de elector o tarjeta de residencia en caso de ser un extranjero viviendo en México.

copia de credencial de elector o tarjeta de residencia en caso de ser un extranjero viviendo en México. Boletos de avión; Itinerario completo que demuestre la fecha de entrada y la fecha de salida obligatoria del territorio tailandés.

Itinerario completo que demuestre la fecha de entrada y la del territorio tailandés. Prueba de alojamiento; Reservaciones de hotel confirmadas o una carta de invitación con la dirección donde te hospedarás.

Reservaciones de hotel confirmadas o una carta de invitación con la dirección donde te hospedarás. Solvencia económica: Estados de cuenta bancarios recientes que demuestren que puedes costear el viaje.

Además, los mexicanos deberán llenar en línea la Thailand Digital Arrival Card (TDAC).

⚠️ACTUALIZACIÓN

🚨‼️ A partir del 15 de septiembre de 2026, las personas mexicanas que deseen entrar a Tailandia deberán tener una visa electrónica. TOME SUS PRECAUCIONES.‼️🚨 @SRE_mx @Lferrersilva pic.twitter.com/arwuBqPVKb — Embamex Tailandia (@EmbaMexTai) September 1, 2026

¿Dónde puedo tramitar mi visa electrónica para entrar a Tailandia?

Si vas a tramitar tu visa electrónica para entrar a Tailandia, lo único que debes hacer es ingresara la página oficial de Thai-Visa; ahí podrás hacer el proceso cien por ciento en línea.