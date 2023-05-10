Visitar nuestro país es el anhelo de muchos extranjeros que buscan disfrutar su amplia gama de opciones turísticas, en las que destacan sus playas, sitios históricos y recorridos culturales, pero no todos tienen la oportunidad de hacerlo por una sencilla razón: la visa para viajar a México.

A pesar de que la economía de México es fuertemente influenciada por el turismo internacional, el gobierno mantiene una política de restricción para algunos ciudadanos que buscan visitar alguno de sus 54 pueblos mágicos o sitios arqueológicos. La razón principal de esta decisión es ordenar el flujo migratorio.

El último en ingresar a la lista de países que requieren visa para viajar a México es Brasil, medida que aplica desde el 2022. Sin embargo, en total son más de 150 naciones. ¿Cuáles son y quiénes no necesitan este documento? Aquí lo que sabemos.

¿Cuáles países pueden viajar a México sin visa?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, podrán viajar a México sin necesidad de una visa las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:



Quienes cuenten con una visa válida y vigente de Estados Unidos de América.

Quienes acrediten ser residentes legales permanentes en Estados Unidos de América, Canadá, Japón, el Reino Unido y los países que integran el espacio Schengen.

Países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú).

¿Qué países exigen visa para viajar a México?

Los nacionales de los siguientes países y regiones deben obtener una visa para viajar a México como Turistas, Transmigrantes o Personas de negocios:

Estos son los países que requieren visa para viajar a México|Segob.

¿Qué oferta turística ofrece México?

México, por su amplio territorio, es un destino para visitar durante todo el año y tiene puntos de conexión vía terrestre, marítima y aérea. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, la amplia gama de opciones turísticas incluye los siguientes sectores:



Destinos de playa.

Sitios históricos.

Sitios de eco-aventura.

Deportes extremos.

Recorridos culturales.

Además, los turistas internacionales pueden visitar 31 sitios declarados patrimonio histórico por la UNESCO, más de 170 sitios arqueológicos, 54 pueblos mágicos, parques nacionales y áreas naturales protegidas.

"La variedad de climas es tan diversa que existe una gran diferencia entre las ciudades que se encuentran situadas a gran altura como la de Ciudad de México y otras situadas en las costas, con clima tropical", añade la cancillería.