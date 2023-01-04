¿Cuáles son los costos de la visa americana durante el 2023?

Este 2023 inició y con él los nuevos precios de trámites de documentos importantes como el pasaporte y la visa americana, conoce qué costos tendrá el trámite durante ese año.

Recordar que la visa americana permite a las personas ingresar de forma legal a Estados Unidos, ya sea por trabajo, estudio o simplemente turismo .

La visa americana es un documento que extiende el país al que se quiere ingresar, en este caso, sería Estados Unidos.



¿Cuánto cuesta la visa americana en 2023?

Toma en cuenta que este documento es uno de los de más demanda en el mundo, sobre todo la turística.

Estos son los costos que tendrá la visa americana:

*Visas H, L, O, P, Q, R, Y E, también conocidas como visas de empleo: 310 dólares.

*Visa K-1 que se da a quien contraerá nupcias: 265 dólares.

*Visa de turista o también conocida como Visa B1/B2; visa de estudiante (F, M, J) o la tarjeta BBC: 245 dólares.

*Visa E-1/E-2, que se otorga a comerciantes e inversionistas: 205 dólares.

*La visa americana temporal, conocida como visa H-2: 190 dólares.

Visa americana: Renovación y requisitos

La embajada de Estados Unidos en México indicó a los interesados que busquen la renovación de la visa americana que deberán realizar de nuevo todo el proceso que se hace cuando se solicita por primera vez.

Aunque aclaró que las personas que cumplan con algunos otros criterios relacionados con la edad, pueden reunir los requisitos para una exención de entrevista.

Explicó que la elegibilidad se basa en las respuestas que da el solicitantes durante el proceso para programar una cita, aunque se reserva el derecho a solicitar una entrevista a quien busque renovar este documento.

En caso de exentar la entrevista, a través de este sitio se podrán conocer los requisitos para la renovación de la visa americana.