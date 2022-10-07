Visita embajador de Estados Unidos Ken Salazar estado de Zacatecas
Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, visitó el estado de Zacatecas, se reeunió con el gobernador de la entidad, David Monreal Ávila.
Tras visitar el estado de Zacatecas y reunirse con el gobernador David Monreal, el embajador Ken Salazar informó que regresó con un equipo del Gobierno de su país para, aclaró, de manera respetuosa a la soberanía de México, trabajar hombro con hombro con los gobiernos a nivel estatal, federal y municipal, así como con el sector privado, la sociedad civil y las iglesias en la seguridad de los zacatecanos.
Con seguridad llegan las inversiones, afirma Salazar.
El embajador advirtió que con seguridad hay prosperidad, llegan las inversiones y crece la confianza en las instituciones.
“Tenemos optimismo en que lo lograremos, pero es necesario mantener el trabajo coordinado, continuo y permanente, resaltando que el pueblo de Zacatecas cuenta con los Estados Unidos en este desafío que enfrentan nuestros países. Nuestros gobiernos cuentan con el Marco Bicentenario de Seguridad y el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad, mismos que nos permitirán seguir profundizando nuestra cooperación en Zacatecas y en todo el país”.