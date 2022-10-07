Visita embajador de Estados Unidos Ken Salazar estado de Zacatecas

Tras visitar el estado de Zacatecas y reunirse con el gobernador David Monreal, el embajador Ken Salazar informó que regresó con un equipo del Gobierno de su país para, aclaró, de manera respetuosa a la soberanía de México, trabajar hombro con hombro con los gobiernos a nivel estatal, federal y municipal, así como con el sector privado, la sociedad civil y las iglesias en la seguridad de los zacatecanos.

Con seguridad llegan las inversiones, afirma Salazar.

El embajador advirtió que con seguridad hay prosperidad, llegan las inversiones y crece la confianza en las instituciones.

“Tenemos optimismo en que lo lograremos, pero es necesario mantener el trabajo coordinado, continuo y permanente, resaltando que el pueblo de Zacatecas cuenta con los Estados Unidos en este desafío que enfrentan nuestros países. Nuestros gobiernos cuentan con el Marco Bicentenario de Seguridad y el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad, mismos que nos permitirán seguir profundizando nuestra cooperación en Zacatecas y en todo el país”.