Este 29 de noviembre de 2026, se celebran elecciones generales en España, donde los ciudadanos renovarán a los diputados y senadores, quienes a su vez elegirán a un presidente del gobierno, ya sea para sustituir o renovar al izquierdista Pedro Sánchez, para un cuarto periodo al frente del país ibérico.

¿Qué proponen el PSOE, el PP y Vox en las elecciones generales de España 2026?

Los tres principales partidos en España son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Popular (PP) y Vox; estos dos últimos con visiones de derecha.

Las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles tratan sobre la inmigración, la crisis de vivienda y los impuestos.

Vivienda en España: las medidas de PSOE, PP y Vox frente a la crisis

El PSOE propone construir 100 mil viviendas públicas asequibles y usar terrenos estatales para nuevos proyectos habitacionales, así como otorgar préstamos sin intereses de hasta 50 mil euros para quienes compren su primera casa y suspender los desalojos de inquilinos vulnerables.

Mientras que el PP propone construir un millón de viviendas y aprobar una nueva ley que permita destinar terrenos públicos y privados para casas, así como ofrecer garantías hipotecarias a quienes compran su primera casa y derogar la actual Ley de Vivienda que regula precios de las rentas.

Vox propone reformar leyes para fomentar la construcción, implementar beneficios fiscales a quienes compran su primera casa y desalojar a ocupantes ilegales en 24 horas.

Inmigración: el contraste entre las propuestas de la izquierda y la derecha

El partido de izquierda del PSOE propone aplicar mecanismos para residir y trabajar en España para los migrantes, destinar 500 millones de euros a programas de integración y ciudadanía, así como fortalecer el asilo y combatir los delitos de odio.

El PP quiere establecer cupos anuales de visados laborales, prohibir programas de regularización masiva de migrantes, endurecer las condiciones de asilo y expulsión.

Mientras que Vox propone reforzar la vigilancia en las fronteras, eliminar programas de regularización masiva y deportar a migrantes condenados por delitos.

Impuestos y economía: qué plantean los principales partidos

El PSOE propone mantener excepciones fiscales a personas de menores ingresos, crear impuestos sobre las grandes empresas tecnológicas y los viajes de lujo con una elevada huella de carbono, e impulsar un impuesto mínimo global a las grandes fortunas.

El PP quiere reducir impuestos a sociedades y el impuesto sobre la renta a sectores de bajos y medios ingresos y eximir del IVA a trabajadores autónomos con ingresos inferiores a 85 mil euros.

Vox pretende reducir impuestos sobre la renta, sociedades y la energía, así como incorporar beneficios y deducciones fiscales adicionales para las familias.

¿Cómo se elige al presidente del gobierno en España tras las elecciones?

Cabe recordar que España es una monarquía parlamentaria. Después de la elección de los diputados y senadores, el rey elige a un candidato a la presidencia del gobierno, previa consulta con los representantes designados por los partidos políticos.

El candidato expone ante los diputados el programa de gobierno y pide la confianza a la cámara, la cual es otorgada si obtiene mayoría absoluta de sus integrantes. En caso contrario, la votación deberá repetirse 48 horas después.

En los hechos, el candidato suele ser el líder del partido mayoritario en la Cámara de los Diputados. Pedro Sánchez lleva tres periodos al frente de la presidencia del gobierno de España.