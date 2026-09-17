“Ya estamos hartos": Habitantes de Ceuta exigen deportación de migrantes marroquíes
Ceuta enfrenta una crisis migratoria sin precedentes tras el cruce masivo de hasta 85 mil marroquíes.
Ceuta atraviesa una crisis migratoria sin precedentes tras la entrada masiva de entre 75 mil y 85 mil marroquíes a finales de julio. Los habitantes, hartos de la situación, se manifiestan casi a diario exigiendo al presidente Pedro Sánchez una solución, ante lo que consideran un abandono del gobierno nacional.
La Policía Nacional y organismos internacionales, buscan identificar a quienes financiaron y coordinaron la incursión, mientras que la Unión Europea también exigió una investigación exhaustiva.