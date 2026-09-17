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“Ya estamos hartos": Habitantes de Ceuta exigen deportación de migrantes marroquíes

Ceuta enfrenta una crisis migratoria sin precedentes tras el cruce masivo de hasta 85 mil marroquíes.

Por: Eder Martínez, Yamid Rojas Romero

Ceuta atraviesa una crisis migratoria sin precedentes tras la entrada masiva de entre 75 mil y 85 mil marroquíes a finales de julio. Los habitantes, hartos de la situación, se manifiestan casi a diario exigiendo al presidente Pedro Sánchez una solución, ante lo que consideran un abandono del gobierno nacional.

La Policía Nacional y organismos internacionales, buscan identificar a quienes financiaron y coordinaron la incursión, mientras que la Unión Europea también exigió una investigación exhaustiva.

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