Volcán entra en erupción en Kyushu, Japón; no se reportan daños
Volcán Sakurajima, ubicado en la isla occidental de Kyushu, Japón entró en erupción; hasta ahora no se reportan daños y han evacuado a 51 personas de la zona.
En la isla occidental de Kyushu, Japón, un volcán entró en erupción, lanzando un humo negro que se elevó en el aire; sin embargo no hubo informes inmediatos de daños o lesiones, además autoridades informaron que se espera una erupción importante.
La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que “Sakurajima”, el nombre del volcán enJapón, se encuentra situado en el extremo de Kyushu, cerca de la ciudad de Kagoshima, entró en erupción a las 20:05 hora local.
Imágenes publicadas en redes sociales mostraron lo que parecía ser una masa roja fluyendo por un lado del volcán “Sakurajima” en Japón, con algunos proyectiles rojos disparados hacia arriba.
気象庁によりますと、24日午後8時5分ごろ鹿児島県の桜島で「噴火が発生した」ということです。— NHKニュース (@nhk_news) July 24, 2022
気象庁は、桜島に噴火警報を発表したうえで、噴火警戒レベルを最も高いレベル5の「避難」に引き上げました。https://t.co/6ttY1KLLGZ#nhk_video pic.twitter.com/45aO4ytZtQ
Erupción de volcán en Japón no reporta daños
Durante una conferencia de prensa, Yoshihiko Isozaki, subsecretario jefe del gabinete, informó que no hubo informes inmediatos de daños por la erupción del volcán “Sakurajima” en Japón; mientras los funcionarios buscan más información sobre la situación.
Por su lado, los reguladores nucleares explicaron que no se detectó irregularidades en la planta atómica de Sendai, situada a unos 50 kilómetros del volcán “Sakurajima”.
El volcán “Sakurajima”, es uno de los volcanes más activos de Japón y regularmente se producen erupciones de distinto nivel. En 2019 arrojó cenizas de 5.5 km de altura.
桜島の火山活動（噴火警戒レベル５）の状況について、7月24日22時50分から記者会見を行います。— 気象庁 (@JMA_kishou) July 24, 2022
以下URLから中継します。https://t.co/sErbz0XPB6
Habitantes de Kagoshima, Japón fueron evacuados de la zona
La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que llovieron piedras volcánicas a una distancia de 2.5 kilómetros (km) del volcán “Sakurajima”.
El nivel de alerta de erupción se elevó a 5, el más alto, por lo que se ha aconsejado a los ciudadanos la evaluación de algunas zonas, pero no se espera una gran erupción.
La mayor parte de la ciudad de Kagoshima, Japón se ubica al otro lado de la bahía del volcán, pero existía la posibilidad de ordenar una evacuación de varias zonas residenciales situadas en un radio de unos 3 km del cráter.
Más tarde se informó de que al menos 51 personas de los alrededores estaban siendo evacuadas.
【報道発表】（R4.7.24）本日（24日）20時50分に桜島の噴火警戒レベルを５（避難）に引き上げました。南岳山頂火口及び昭和火口から概ね３kmの範囲では警戒が必要です。#いのちとくらしをまもる防災減災https://t.co/UyO2HTftWr— 気象庁 (@JMA_kishou) July 24, 2022
Con información de Reuters.