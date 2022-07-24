Volcán entra en erupción en Kyushu, Japón; no se reportan daños

En la isla occidental de Kyushu, Japón, un volcán entró en erupción, lanzando un humo negro que se elevó en el aire; sin embargo no hubo informes inmediatos de daños o lesiones, además autoridades informaron que se espera una erupción importante.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que “Sakurajima”, el nombre del volcán enJapón, se encuentra situado en el extremo de Kyushu, cerca de la ciudad de Kagoshima, entró en erupción a las 20:05 hora local.

Imágenes publicadas en redes sociales mostraron lo que parecía ser una masa roja fluyendo por un lado del volcán “Sakurajima” en Japón, con algunos proyectiles rojos disparados hacia arriba.

Erupción de volcán en Japón no reporta daños

Durante una conferencia de prensa, Yoshihiko Isozaki, subsecretario jefe del gabinete, informó que no hubo informes inmediatos de daños por la erupción del volcán “Sakurajima” en Japón; mientras los funcionarios buscan más información sobre la situación.

Por su lado, los reguladores nucleares explicaron que no se detectó irregularidades en la planta atómica de Sendai, situada a unos 50 kilómetros del volcán “Sakurajima”.

El volcán “Sakurajima”, es uno de los volcanes más activos de Japón y regularmente se producen erupciones de distinto nivel. En 2019 arrojó cenizas de 5.5 km de altura.

Habitantes de Kagoshima, Japón fueron evacuados de la zona

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que llovieron piedras volcánicas a una distancia de 2.5 kilómetros (km) del volcán “Sakurajima”.

El nivel de alerta de erupción se elevó a 5, el más alto, por lo que se ha aconsejado a los ciudadanos la evaluación de algunas zonas, pero no se espera una gran erupción.

La mayor parte de la ciudad de Kagoshima, Japón se ubica al otro lado de la bahía del volcán, pero existía la posibilidad de ordenar una evacuación de varias zonas residenciales situadas en un radio de unos 3 km del cráter.

Más tarde se informó de que al menos 51 personas de los alrededores estaban siendo evacuadas.

Con información de Reuters.

