FOTOS: Volcán Kilauea hace erupción en Hawái; emiten alerta roja

El Observatorio Vulcanológico de Hawái emitió una alerta roja luego de que el volcán Kilauea entró en erupción este miércoles 29 de septiembre en la isla de Hawái.

Las autoridades de Estados Unidos reportaron que el cráter del volcán Kilauea, llamado Halemaʻumaʻu, entró en fase eruptiva durante este día en Hawái, por lo que se activó la alerta roja de advertencia en la zona.

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En imágenes que circulan en las redes sociales se observan varias fisuras que se han formado en la base del cráter Halemaʻumaʻu, generando flujos de lava en la superficie del volcán Kilauea, el cual estaba activo hasta mayo de 2021.

Además, en otras imágenes se muestra el magma en la caldera del cráter perteneciente al complejo del volcán Kilauea, en la isla de Hawái.

Hasta el momento las autoridades de Hawái no han emitido información al respecto.

Happening now: a new eruption of Kīlauea inside Halemaʻumaʻu!



See live webcams inside Halemaʻumaʻu, courtesy of USGS Hawaiian Volcano Observatory: https://t.co/Yf1Kc3RQ7J



Photo courtesy of USGS pic.twitter.com/BUKfCCmI5J — Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) September 30, 2021

Riesgos por erupción del volcán Kilauea

De acuerdo con medios internacionales, la erupción del volcán Kilauea ocurre dentro de un área cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, por lo que el mayor riesgo está relacionado a los altos niveles de gases volcánicos que se liberan continuamente durante las erupciones.

En mayo de este año, agencias internacionales reportaron que el volcán Kilauea dejó de hacer erupción luego de 157 días, es decir, desde diciembre de 2020. Los funcionarios de Hawái dijeron que podría volver a tener actividad pronto o podría pasar a una fase de inactividad antes de su siguiente expulsión de lava.

Kilauea es el volcán más joven y activo de la isla de Hawái, con una caldera en la cima constantemente activa que con frecuencia alberga erupciones de lava. Según la tradición nativa hawaiana, el cráter Halemaʻumaʻu es el hogar de la deidad volcánica Pele.