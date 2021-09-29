VIDEO: Explican qué pasa con el volcán de La Palma, con realidad aumentada

La cadena de Radio Televisión Canaria hizo uso de la tecnología y la creatividad para explicar detalladamente lo que sucedió con la erupción del volcán de La Palma, España, y las consecuencias ahora que la lava llegó al mar con videos en realidad aumentada.

La cadena española compartió en sus redes sociales los videos, los cuales se ganaron el aplauso de los internautas por la forma en que enseñaron a los televidentes cómo se comporta la lava dentro del volcán y lo que sucedió al llegar al mar, algunos señalaron que la explicación fue lo suficientemente clara para comprender el tema.

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En el clip más reciente, el geólogo José Mangas explica qué está pasando con el volcán Cumbre Vieja, ahora que de repente dejó de salir lava. Para ello, el experto viaja, con ayuda de la tecnología, a “más de 15 kilómetros de profundidad” de la Tierra.

Mangas explica que a esa altura se encuentra el manto de la tierra donde se empieza a formar el magma que está cargado de gases y cristales. Para salir de las entrañas de la Tierra, tiene que atravesar siete kilómetros por la corteza oceánica, durante ese trayecto la masa incandescente empieza a perder presión, al llegar a la parte más alta del volcán, se fragmenta sacando menor lava.

El geólogo José Mangas y nuestro compañero Victorio Pérez nos explican en @unahoramenostv con realidad aumentada qué ocurre exactamente en el interior del #volcánCumbreVieja#VolcandeLaPalma #ErupcionLaPalma #RTVCconLaPalma pic.twitter.com/tM5NWd6oc0 — RTVC (@RTVCes) September 28, 2021

Durante su explicación, el periodista Victorio Pérez aparece en una plataforma en medio del volcán. Después la cámara baja hasta la corteza terrestre, donde se encontraba el geólogo y poco a poco va atravesando el volcán hasta llegar al cráter.

¿Qué sucede con la lava que llegó al mar?

En otro video, también en realidad aumentada, el periodista español explica lo que sucedería con la llegada de la lava al mar del Atlántico, lo que ocurrió en las últimas horas.

En el clip, Victorio Pérez apareció de manera virtual en una plataforma en medio del mar y explicó: "es como si mezcláramos aceite hirviendo con agua. En este momento se genera una nube que en su mayoría es vapor de agua, pero también puede contener ácido clorhídrico y fragmentos de vidrio volcánico".

🌋El curso de la lava, en realidad virtual con las explicaciones de @victorioperezm.



Hacemos todo lo posible para informales de lo que ocurre o puede ocurrir en La Palma. #TodosSomosPalmeros #LaPalmaesNuestraCasa pic.twitter.com/ocCx4ejV65 — Una hora menos (@unahoramenostv) September 22, 2021

Posteriormente reaparece en una cápsula de cristal para detallar cómo las algas y los animales marinos morirían cuando la lava del volcán de La Palma los alcance; sin embargo, señaló que la recuperación de la vida marina puede ser rápida.

Los videos de realidad aumentada de Radio Televisión Canaria se llevaron los halagos de los internautas. “Creo que desde que comenzó la crisis en La Palma, el mejor video que he visto explicando lo que va a ocurrir. Bravo por este reportaje de la televisión canaria. Maravilloso”, “Increíble recreación y uso de la realidad aumentada”, se lee en los comentarios.

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