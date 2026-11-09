Alfonso Brito, coordinador de Vinculación e Información del gobierno federal, es una figura que se hizo de un gran poder en el régimen morenista y que llamaba a dueños de medios de comunicación para sacar a periodistas de su trabajo, de acuerdo con Luis Cárdenas.

En la Mesa de Hechos AM con Manuel López San Martín, el periodista incluso comentó que el nombre del funcionario parecía prohibido de ser mencionado.

“Haz mencionado el nombre de Voldemort; se llama Alfonso Brito”, afirmó Luis Cárdenas.

El periodista recordó que Brito se hizo poder desde hace tiempo; comenzó como titular de la Coordinación de Comunicación Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

“Cómo empezó a hacerse de una red de extorsión. Tú dices que le habla a los periodistas, no, yo te puedo decir que le habla a otros. Le habla a los dueños de los medios, pide que saquen a periodistas del aire. Ha acumulado un poder brutal”, comentó Cárdenas.