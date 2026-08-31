Notas
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¿Quién es Manuel López San Martín? El perfil del nuevo conductor de Hechos AM
Descubre quién es Manuel López San Martín, la voz crítica que encabeza las mañanas informativas en Hechos AM.
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Jorge Zarza cierra un ciclo en Hechos Domingo: conoce su destino y a su relevo
Jorge Zarza deja de conducir Hechos Domingo para convertirse en el titular de un nuevo programa de Azteca Noticias.
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Oficial: TV Azteca hará cambio en Hechos AM; llega Manuel López San Martín a las mañanas
Manuel López San Martín tomará las riendas del nuevo Hechos AM este 31 de agosto. Conoce los detalles de la renovación completa de Azteca Noticias.
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Red de huachicol, lavado y tráfico de influencias: Las investigaciones contra Andy López Beltrán
EU le pisa los talones a Andy López Beltrán por red de huachicol y delincuencia organizada mientras aumenta la lista de morenistas sin visa.
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Andy López y Andrea Chávez violan la ley electoral
Perfiles clave de Morena lanzaron videos y promoción directa rumbo a 2027. Con recursos de origen desconocido y sin fiscalización electoral, el oficialismo vuelve a ignorar las reglas del juego.
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Momentos de terror en San Pedro: Camioneta queda colgando en estacionamiento de complejo exclusivo | VIDEO
El conductor de la camioneta perdió el control y cayó desde al menos tres pisos de altura en una torre de departamentos en San Pedro Garza García.