Una serie de amenazas de bomba encendió las alertas en Europa y provocó que al menos 14 vuelos comerciales modificaran sus rutas, realizaran aterrizajes de emergencia o recibieran escolta de aviones militares durante este jueves.

Los incidentes movilizaron a las autoridades de distintos países, que activaron protocolos de seguridad para descartar la presencia de artefactos explosivos en las aeronaves. Entre las medidas implementadas estuvo el despliegue de aviones de combate de Francia, Italia y Bulgaria.

Los reportes señalan que los vuelos afectados tenían conexiones con ciudades como Varsovia, Milán, Copenhague, Madrid, Londres, Dublín y Helsinki. Aunque las alertas obligaron a modificar las operaciones aéreas.

¿Qué vuelos fueron afectados por las amenazas de bomba?

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de un avión de Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín, Irlanda, y Roma, Italia. La aeronave tuvo que cambiar su trayectoria y aterrizar en la base aérea de Évreux, en Normandía, Francia, luego de recibir una amenaza de bomba.

De acuerdo con información de las autoridades francesas, el avión aterrizó sin contratiempos y sus 151 pasajeros, así como los seis integrantes de la tripulación, se encontraban a salvo.

Tras el aterrizaje, equipos especializados en explosivos comenzaron las revisiones correspondientes, mientras los pasajeros fueron evacuados y sometidos a controles de seguridad.

Otro incidente involucró un vuelo de Finnair que viajaba de Helsinki a Roma. En este caso, dos aviones de combate de la Fuerza Aérea italiana escoltaron a la aeronave hasta el aeropuerto de Fiumicino, donde aterrizó sin problemas.

También se reportaron amenazas contra tres vuelos de Ryanair que tenían como destino Sofía, Bulgaria, procedentes de Madrid, Copenhague y Londres-Stansted.

Dos de los aviones llegaron al aeropuerto de Sofía, mientras que el tercero tuvo que aterrizar en Plovdiv. Las tres aeronaves recibieron escolta militar durante su paso por el espacio aéreo búlgaro.

Al menos 14 vuelos en #Europa fueron desviados debido a amenazas de bomba. Ante la emergencia, Francia, Italia y Bulgaria desplegaron aviones de combate. pic.twitter.com/nMI2Tvwhhh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 5, 2026

¿Encontraron explosivos en los aviones?

Pese a la movilización de autoridades y equipos especializados, las inspecciones realizadas hasta el momento no encontraron explosivos ni materiales peligrosos en las aeronaves involucradas.

Además, se reportó que los pasajeros y las tripulaciones se encontraban a salvo y que las revisiones de seguridad no habían identificado elementos sospechosos.

Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar quién estuvo detrás de las amenazas y si existe alguna conexión entre los distintos incidentes.