¡Alerta en pleno vuelo! Desalojan a más de 100 pasajeros tras amenaza de bomba; obligó a aterrizar de emergencia

Un avión de Ryanair activó los protocolos de seguridad luego de recibir un aviso de amenaza de bomba durante su trayecto. Los 114 pasajeros y siete tripulantes fueron evacuados mientras especialistas inspeccionaban la aeronave.

El vuelo de la aerolínea Ryanair vivió momentos de tensión este martes, luego de recibir un aviso de bomba mientras cubría la ruta entre Mánchester, Reino Unido, y Murcia, España. La alerta provocó la activación de los protocolos de seguridad y el despliegue de diferentes cuerpos de emergencia.

La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, donde se realizó el desalojo de sus 121 ocupantes: 114 pasajeros y siete integrantes de la tripulación.

Y es que, de acuerdo con los primeros reportes, el avión tocó tierra a las 10:30 horas, tiempo local, sin que se reportaran incidentes durante la maniobra. Posteriormente, los pasajeros desembarcaron y fueron trasladados a una zona de seguridad para someterse a las revisiones correspondientes.

¿Encontraron una bomba en el avión de Ryanair?

Luego de las primeras horas de incertidumbre, las autoridades dieron a conocer el resultado de la inspección.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, informó que la Guardia Civil revisó la aeronave y no encontró ningún tipo de explosivo, por lo que la amenaza quedó descartada.

De esta manera, el aviso no derivó en el hallazgo de algún artefacto peligroso dentro del avión.

Desalojados los 114 pasajeros y siete tripulantes de un avión de Ryanair tras un aviso de bomba en Murcia. El vuelo, procedente de Mánchester, ha aterrizado a las 10:30 horas. Tras activar el protocolo de seguridad, todos los ocupantes han desembarcado. 🎥 @la7tele https://t.co/8DLINpyvdG — El Confidencial (@elconfidencial) November 3, 2026

Activan comité de crisis en el aeropuerto de Murcia

Como parte de las medidas preventivas, también se constituyó un comité de crisis para coordinar las acciones de seguridad y atender la emergencia.

Además, la alerta generó movilización de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.

Tras descartarse la presencia de explosivos, se informó que la actividad del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia podría reanudarse con normalidad.

Hasta el momento, la información difundida por las autoridades no precisa quién realizó el aviso de bomba ni cuál fue su origen.

