Vuelos cancelados y retrasados: ¿dónde consultar si tu viaje desde el AICM ya puede salir HOY?

Luego de varias horas de incertidumbre, cancelaciones y retrasos que afectaron a pasajeros con vuelos programados entre México y Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que las operaciones aéreas hacia ciudades estadounidenses comenzaron a regularizarse.

A través de un aviso publicado este sábado, el aeropuerto capitalino dio a conocer que, después de las restricciones temporales para vuelos desde y hacia Estados Unidos, las operaciones con destino a ese país se encuentran en proceso de normalización.

Sin embargo, esto no significa que todos los vuelos hayan recuperado sus horarios originales o que no puedan presentarse nuevas modificaciones en los itinerarios.

¿Dónde consultar si mi vuelo del AICM ya puede salir?

Si tienes un viaje programado desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia Estados Unidos, puedes consultar el estatus de tu vuelo directamente en el portal oficial del aeropuerto.

Para hacerlo, debes ingresar a la herramienta de consulta de vuelos del AICM:

https://www.aicm.com.mx/pasajeros/vuelos

Una vez dentro, podrás localizar la operación correspondiente mediante los datos de tu vuelo y revisar la información disponible.

La plataforma permite consultar información como:

Número de vuelo : identifica el código que aparece en tu pase de abordar o reservación.

: identifica el código que aparece en tu pase de abordar o reservación. Aerolínea : verifica qué compañía opera tu traslado.

: verifica qué compañía opera tu traslado. Horario: consulta la hora programada para la salida.

Destino : confirma la ciudad estadounidense a la que viajas.

: confirma la ciudad estadounidense a la que viajas. Terminal y sala : revisa desde dónde está programada tu salida.

: revisa desde dónde está programada tu salida. Estatus: identifica si el vuelo aparece a tiempo, demorado, cancelado o cerrado.

También puedes ingresar directamente a la aplicación o página oficial de tu aerolínea para revisar las notificaciones sobre posibles cambios en tu itinerario.

AICM pide consultar directamente con las aerolíneas

Tras informar sobre la regularización de las operaciones, el aeropuerto capitalino recomendó a las personas usuarias mantenerse en comunicación con sus respectivas compañías aéreas.

Asimismo, pidió mantenerse atentas a la información publicada en los canales oficiales para conocer cualquier modificación relacionada con sus vuelos.