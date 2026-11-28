La primera tormenta invernal de la temporada ya tiene fecha para dejar de afectar a México.

Y es que, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno comenzará a debilitarse y se transformará en una vaguada en altura que se desplazará lentamente sobre el centro, oriente y sur del territorio nacional.

El pronóstico advierte que todavía habrá lluvias de diferentes intensidades, temperaturas bajas, posibles heladas y caída de nieve o aguanieve en algunas zonas montañosas del país.

¿Cuándo termina la primera tormenta invernal en México?

Según el reporte de Conagua, la primera tormenta invernal se debilitará durante el domingo 29 de noviembre hasta convertirse en una vaguada en altura.

Este sistema avanzará lentamente sobre el centro, oriente y sur de México, donde ocasionará lluvias muy fuertes en algunas regiones de Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones fuertes en Puebla.

Además, durante la mañana todavía existirá la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Puebla y Veracruz, específicamente en aquellas que se encuentren por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

La dependencia prevé que, al finalizar el domingo, la vaguada se ubique sobre el golfo de México, por lo que dejará de afectar al territorio nacional.

¿Qué estados seguirán afectados por las lluvias?

Aunque la tormenta invernal perderá fuerza, el pronóstico para el domingo contempla precipitaciones en distintas entidades.

Estas son las regiones que deberán tomar precauciones:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Guerrero (este) y Oaxaca (oeste).

Guerrero (este) y Oaxaca (oeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte).

Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte). Intervalos de chubascos: Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Lluvias aisladas: San Luis Potosí, Michoacán y Querétaro.

¿Qué estados tendrán temperaturas bajo cero y heladas?

El frío también continuará durante los próximos días. La Conagua advierte que, durante la madrugada del lunes 30 de noviembre, se registrarán temperaturas mínimas bajo cero en zonas serranas de varias entidades.

Este es el pronóstico: