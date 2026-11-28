La primera tormenta invernal comenzará a perder fuerza en México, pero el frío terminará.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre la aproximación de un nuevo frente frío al norte y noreste del territorio nacional, fenómeno que provocará fuertes rachas de viento, lluvias y un nuevo descenso de las temperaturas en distintas entidades.

Y es que, de acuerdo con el pronóstico del organismo, durante el domingo 29 de noviembre la primera tormenta invernal se debilitará hasta convertirse en una vaguada en altura, la cual se desplazará lentamente sobre el centro, oriente y sur del país.

Aunque este sistema dejará de afectar a México al final del día, un nuevo frente frío comenzará a aproximarse y sus efectos se extenderán durante el inicio de la próxima semana.

¿Qué pasará con la primera tormenta invernal en México?

La Conagua explicó que la vaguada en altura ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones fuertes en Puebla.

Además, durante la mañana se mantiene la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas ubicadas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar en Puebla y Veracruz.

Se prevé que, al final del domingo, este sistema se ubique sobre el golfo de México y deje de afectar al territorio nacional.

Sin embargo, el panorama meteorológico cambiará con la aproximación de un nuevo frente frío al norte y noreste de México.

Lista de estados con lluvias el lunes 30 de noviembre

El pronóstico de la Conagua contempla diferentes intensidades de precipitaciones para el inicio de la semana:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes:

Tabasco (oeste).

Chiapas (norte).

Campeche (norte).

Yucatán (centro y norte).

Quintana Roo (centro y este).

Intervalos de chubascos:

Baja California.

Veracruz.

Puebla.

Oaxaca.

Lluvias aisladas:

Estado de México.

Tlaxcala.

¿Dónde habrá temperaturas bajo cero y heladas?

Además de las precipitaciones, el frío continuará presente en distintas regiones del país.

Conagua pronosticó temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas durante la madrugada del martes 1 de diciembre.

Estos son los rangos previstos:

De -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango, donde se esperan heladas.

zonas serranas de Durango, donde se esperan heladas. De -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México, también con heladas.

zonas serranas de Chihuahua, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México, también con heladas. De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde podrían presentarse heladas.