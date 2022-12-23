AMLO denuesta acusaciones de plagio de ministra Yasmín Esquivel Mossa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio su opinión sobre el presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien aspira a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la mañanera de hoy, López Obrador dijo que será la ministra quien deba aclarar la acusación de plagio de tesis, pues reconoció que en este tema no es objetivo, aunque dijo que lo que cometió durante su época de estudiante es poco, comparado con el daño que se le ha hecho a México, de parte de los conservadores.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió al presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel pic.twitter.com/KtxKfBxYCa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 23, 2022

"Tiene que resolverlo autoridad competente. En este caso no soy objetivo del todo porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmin, cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krauze y el señor que hace la denuncia, esos le han hecho mucho daño a México. Por eso, digo, no soy objetivo", dijo desde Villahermosa, Tabasco, donde ofreció la conferencia.

“A lo mejor me equivoco con lo de la ministra, pero prefiero eso a tener la razón con estos intelectuales orgánicos alcahuetes del régimen conservador”, puntualizó el titular del Ejecutivo.

¿Por qué hay cuestionamientos a la ministra Yasmin Esquivel?

Se reveló que la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien aspira a presidir la Suprema Corte presuntamente plagió la tesis de un compañero de derecho en la UNAM, la cual se publicó un año antes.

Tras las revelaciones, diversos organismos pidieron a la casa de estudios que indagara sobre el presunto plagio.

Se comparte pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Mexicana sobre la información referente a la situación académica de la Ministra Yasmín Esquivel. pic.twitter.com/RvXucrKeXS — Consejo General de la Abogacía Mexicana (@ConsAbogaciaMEX) December 23, 2022

Uno de ellos fue el Consejo General de la Abogacía Mexicana, que solicitó que se haga una investigación correspondiente y se determine si existió un plagio.

Tras las presiones, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM dio a conocer un comunicado en el que indicó que el Comité de Integridad Académica y Científica hará un análisis pormenorizado del contenido de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y las circunstancias del caso y actuará conforme a la normativa universitaria.