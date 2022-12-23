¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 23 de diciembre

El 23 de diciembre se abordó en la mañanera de AMLO el tema de la seguridad en el estado de Tabasco, además del embajador de México en Perú, que ya se encuentra en el país; este es el resumen de la conferenica.

Embajador de Perú asegura que se lograron 3 objetivos

Pablo Monroy, embajador de México en Perú, informó que se alcanzaron tres objetivos principales que son la de sacar a la mayor parte de mexicanos que se encontraban en el país, además de continuar con la tradición internacional de México de brindar asilo a quien lo solicite, en referencia a la situación de la esposa y los dos hijos menores del presidente depuesto, Pedro Castillo.

También dijo que se hará el exhorto para que se respeten los derechos humanos y se acuda al diálogo para resolución de los conflictos.

#EnLaMañanera | El embajador de México en Perú, @pmonroycone

apareció esta mañana en la conferencia presidencial de Tabasco y pidió que se respete el debido proceso de detenidos en ese país pic.twitter.com/EpSvfwFHzU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 23, 2022

AMLO reconoce a embajador de Perú por su labor humanitaria

El Presidente dijo que es un honor que en Perú se le haya declarado a Pablo Monroy, embajador de México en ese país, como persona non grata, ya que hizo su trabajo como diplomático al rescatar a los mexicanos que se encontraban en el Perú y en continuar con la tradición diplomática de ofrecer asilo a quien lo solicite.

AMLO descarta división en Morena rumbo de 2024

López Obrador aseguró que hay continuidad en el proyecto que encabeza, ya que quien lo suceda es una persona con preparación y principios y dijo que los opositores se quedarán con las ganas de verlos divididos.

"Nuestros adversarios se van a quedar con las ganas de vernos divididos porque la transformación va a continuar", dijo.

AMLO minimizó acusaciones contra ministra Yasmín Esquivel

El mandatario aseguró en la mañanera que las acusaciones de plagio contra Yasmín Esquivel, quien aspira a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Todos esos que están pidiendo que se castigue a la ministra han cometido delitos mayores y no estoy justificándola”, indicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió al presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel pic.twitter.com/KtxKfBxYCa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 23, 2022

Suman más de mil mañaneras de AMLO

Este 23 de diciembre suman más de mil conferencias de prensa, conocidas como mañaneras, estas son algunos datos curiosos sobre estas emisiones.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?



El Presidente habló del avance en tema de seguridad en Tabasco, el papel del embajador de México en Perú, Pablo Monroy y también de la labor que hacen las llamadas "corcholatas". Estas fueron las frases más destacables de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 23 de diciembre.