¿Ya no se ponen la camiseta “Yo con Rocha”? No es patriotismo, es complicidad con el narcopartido

Conceptos como patriotismo y defensa de la soberanía son utilizados de manera selectiva cuando se trata de proteger a funcionarios del narcopartido Morena, mientras que problemas como las desapariciones, los feminicidios, el desplazamiento forzado y la violencia criminal no reciben la misma atención del gobierno.

Después de los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la exigencia no es una intervención extranjera, sino que las instituciones mexicanas investiguen y esclarezcan cualquier acusación relacionada con posibles nexos con el narcotráfico.

La opinión de Andreina Andrade

“Usan esta playera y dicen que es solidaridad, dicen que es soberanía, dicen que es no dejarse de los gringos y vaya, qué bonito suena y qué conveniente también, porque resulta que la soberanía nacional solo aparece cuando hay que proteger a alguien señalado por vínculos con el narco.

Ahí sí, somos muy patriotas, ahí sí nos acordamos de que México es México y nadie se mete.

Pero cuando desaparecen 30,000 personas, cuando asesinan a una mujer cada tres horas, cuando comunidades enteras tienen que abandonar sus hogares por la violencia, cuando el crimen opera con escolta, con camionetas, con uniforme, con armas… ahí, la soberanía no dice nada.

Ahí guardamos la playera. Ponerse una camiseta que dice ‘estoy con Rocha’ no es defender a México, es defender a un hombre señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Son dos cosas distintas, muy distintas. Nadie está pidiendo que vengan los gringos a resolverlo; lo que se está pidiendo es mucho más sencillo y también mucho más incómodo: que México resuelva lo suyo, que si hay un funcionario señalado, pues se le investigue, que si hay vínculos con el narco, se aclaren, que la soberanía sirva para proteger al ciudadano, no a un gobernador, porque escudarse en el nacionalismo para no tocar a los intocables… eso no es patriotismo, es complicidad, con playera puesta y todo”.