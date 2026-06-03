Morena blinda a Rocha Moya e Inzunza y descarta expulsiones por ahora

Las acusaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y una facción del crimen organizado siguen sin traducirse en sanciones políticas dentro de Morena a pesar de la presión pública.

Recientemente el partido guinda dejó claro que mantendrá entre sus filas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y al funcionario Juan de Dios Mendívil mientras no exista una resolución formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

La postura fue expresada por Ariadna Montiel, quien aseguró que ninguna expulsión puede sustentarse únicamente en señalamientos y que será necesario esperar el resultado de las investigaciones federales antes de tomar cualquier decisión.

¿Por qué Morena no expulsará a Rocha Moya ni a Enrique Inzunza?

De acuerdo con Montiel, el partido considera que actuar sin una resolución judicial podría abrir la puerta a decisiones basadas únicamente en acusaciones o presiones externas.

La dirigente insistió en que será la FGR la instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para acreditar alguna responsabilidad de los funcionarios señalados.

El caso de Enrique Inzunza y la polémica por su permanencia en el Senado

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la defensa que hizo Montiel respecto a la decisión de Enrique Inzunza de mantenerse en el Senado.

Aunque reconoció que separarse temporalmente del cargo puede facilitar las investigaciones, sostuvo que corresponde a cada funcionario decidir si solicita licencia o permanece en funciones.

El tema cobró relevancia luego de que Inzunza pidiera licencia por apenas unas horas durante el periodo extraordinario de sesiones. Tras la votación de diversas reformas, regresó inmediatamente a sus funciones legislativas. Ese mismo día fue visto en un evento familiar en Culiacán, situación que generó críticas y cuestionamientos en redes sociales.

¿Qué avances tiene la investigación de la FGR en Sinaloa?

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las indagatorias relacionadas con funcionarios sinaloenses mencionados en este caso.

Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, informó recientemente que cinco de los diez funcionarios señalados ya acudieron a rendir declaración ante las autoridades.

Sin embargo, la propia dependencia ha reconocido que, por el momento, no existen resultados concluyentes que permitan confirmar los presuntos nexos que motivaron las investigaciones.