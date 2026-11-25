Quienes tenían previsto visitar el Zoológico de León durante los próximos días tendrán que cambiar sus planes, y es que recientemente el parque anunció la suspensión temporal de sus actividades al público luego de que se detectaran casos de influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) entre ejemplares que permanecen bajo su cuidado.

¿Por qué cerró el Zoológico de León y qué medidas se están aplicando?

La decisión comenzó a aplicarse este miércoles 25 de noviembre y responde a las recomendaciones de las autoridades sanitarias federales y estatales.

El objetivo es reforzar las medidas de prevención, mantener bajo vigilancia a los animales y reducir las posibilidades de que el virus se propague dentro de las instalaciones.

Aunque el cierre tomó por sorpresa a quienes acostumbran visitar el recinto, la administración del zoológico informó que se trata de una medida preventiva mientras continúan los trabajos de vigilancia epidemiológica y atención veterinaria.

#LoÚltimo | El Zoológico de #León cerró temporalmente sus puertas al público, como medida preventiva por los casos de influenza aviaria hallados en ejemplares del lugar.



Video: @zooleon pic.twitter.com/nA6JPnyWwn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

¿Qué animales murieron por influenza aviar en el Zoológico de León?

Entre los reportes relacionados con la presencia del virus se encuentra la muerte de un tigrillo y un mono araña, cuyos fallecimientos estarían vinculados con la infección. Además, otro primate habría presentado síntomas compatibles con la enfermedad.

Los ejemplares que permanecen en el zoológico continúan bajo seguimiento de los equipos veterinarios, que mantienen las labores de monitoreo, atención y cuidado durante el periodo en que el parque permanecerá cerrado.

Una de las posibles vías de introducción del virus está relacionada con las aves migratorias que llegan al recinto. Estas especies pueden transportar el agente infeccioso y favorecer su transmisión hacia otros animales.

¿La influenza aviar puede contagiar a las personas?

La influenza aviar A(H5N1) afecta principalmente a las aves, aunque también puede infectar a algunos mamíferos. En determinadas circunstancias, el virus puede transmitirse a las personas, principalmente mediante el contacto estrecho con animales infectados o superficies contaminadas.

En el caso del Zoológico de León, se reportó que 29 personas tuvieron contacto con ejemplares posiblemente infectados. De ese grupo, 15 presentaron síntomas, aunque hasta el momento de los reportes no se habían confirmado contagios mediante pruebas de laboratorio.

Las personas involucradas permanecen bajo seguimiento para descartar posibles infecciones y recibir la atención correspondiente.