Posible riesgo de rabia: buscan a personas que tuvieron contacto con una zorra gris en Quintana Roo

¿El animalito tenía rabia? La Secretaría de Salud de Quintana Roo pidió el apoyo de la ciudadanía para localizar a personas que tuvieron contacto con una zorra gris en un estacionamiento de un supermercado en Cancún.

Autoridades buscan a quienes estuvieron cerca del animal o cuyas mascotas pudieron interactuar con la zorra, esto con la finalidad de descartar enfermedades que pueden transmitir los animales silvestres.

Buscan a personas que tuvieron contacto con la zorra gris en Cancún, Quintana Roo

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Salud, el contacto con el animal ocurrió el sábado 3 de octubre, en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la Supermanzana 248, sobre la avenida Kabah, en el municipio de Benito Juárez.

Las autoridades pidieron comunicarse a las personas que hayan tocado a la zorra gris, recibido una mordedura o un rasguño, así como a quienes tengan mascotas que se hayan acercado al animal.

Con el fin de recibir atención médica oportuna y descartar casos de riesgo, autoridades dejaron los siguientes canales de comunicación:



Emergencias: 911.

Secretaría de Salud: 998 888 6640, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

Si tienes dudas, la dependencia recomendó a los habitantes acudir a su unidad de salud más cercana, para que personal médico evalúe cada situación.

¿La zorra gris tenía rabia en Quintana Roo?

Hasta el momento, el comunicado de la Secretaría de Salud de Quintana Roo no confirma que la zorra gris estuviera infectada con el virus de la rabia.

Sin embargo, el médico veterinario, Olaf Navarrete, confirmó que el animal dio positivo en la prueba de rabia por lo que la zorra tuvo que ser sacrificada bajo el procedimiento de eutanasia diagnóstica.

“Dado que no existe una prueba ante mortem precisa para descartar la rabia en animales, la toma de muestra de tejido nervioso post mortem es el único método definitivo para confirmar o descartar la presencia del virus Lyssavirus” explicó Olaf Navarrete.

Este virus afecta el sistema nervioso y puede transmitirse de animales infectados a personas. Una vez que aparecen los síntomas, suele ser mortal, por lo que la atención médica oportuna es fundamental.

¿Se puede transmitir la rabia sin tocar al animal?

Sí, la rabia puede transmitirse sin necesidad de una mordedura. Sin embargo, esto no significa que simplemente estar cerca de un animal represente un riesgo de contagio.

La forma de transmisión ocurre cuando la saliva de un animal infectado entra al organismo, ya sea por el contacto con una herida abierta o con mucosas, como las de los ojos, la nariz o la boca.

En el caso de perros y gatos, si una mascota se acercó al animal silvestre, es importante consultar con un veterinario y revisar su esquema de vacunación antirrábica.

Si sospechas que estuviste expuesto, lava de inmediato la herida con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos y busca atención médica cuanto antes.

