Mi papá se está volviendo loco, no convive con nadie más que con sus perros": Sonia dice que su papá se está volviendo amargado

Sonia piensa que su padre tiene problemas por tratar bien a sus perros, tanto como a un ser humano. No está de acuerdo y busca obtener el dinero que su padre le dará a sus mascotas.

Acércate a Rocío

Sonia está molesta porque su padre siempre está con sus perros y les piensa dar dinero. Sin embargo, ella busca aprovecharse de él ya que le pide dinero a pesar de estar casada, por otro lado, quiere enviarlo a un asilo para personas mayores.