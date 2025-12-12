“Sonia y David son unas aves de rapiña": Vicky descubrió las intenciones de los hijos de Rodrigo
Vicky confirmó en el funeral de Sonia que los hijos de Rodrigo no son buenas personas y buscan abandonar a su padre.
Vicky fue amiga de Susy, la esposa de Rodrigo, misma que le contó que temía que sus hijos se deshicieran de su padre y lo abandonaran. Ella lo comprobo cuando en el funeral Sonia, Vicky le confesó que llevarían a su padre a un asilo. Han llegado al grado de lastimar y envenenar a sus perros.