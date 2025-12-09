inklusion logo Sitio accesible
¡Encuentran cuerpo frente al ‘Bacho’ 10 en la Venustiano Carranza!

Una ambulancia confirmó que el bulto sospechoso encontrado afuera del ‘Bacho’ 10 de Venustiano Carranza, se trataba de un cuerpo sin signos vitales.

Envuelto en una cobija y bolsas de basura, fue hallado el cuerpo de un hombre al exterior del ‘Bacho’ 10, en la Venustiano Carranza. El hallazgo del bulto sospechoso sucedió por la mañana y una ambulancia confirmó que se trataba de una persona sin signos vitales. ‘El Diablo’ Becerril presenta el reporte completo.