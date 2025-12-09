¡Encuentran cuerpo frente al ‘Bacho’ 10 en la Venustiano Carranza!

Envuelto en una cobija y bolsas de basura, fue hallado el cuerpo de un hombre al exterior del ‘Bacho’ 10, en la Venustiano Carranza. El hallazgo del bulto sospechoso sucedió por la mañana y una ambulancia confirmó que se trataba de una persona sin signos vitales. ‘El Diablo’ Becerril presenta el reporte completo.