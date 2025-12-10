inklusion logo Sitio accesible
¡Un favor le costó la vida en Ecatepec! Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril

Se ausentó de su trabajo para cumplir con un favor, pero el destino tendría planes macabros; el accidente sucedió en Ecatepec y el responsable se dio a la fuga.

Al Extremo

¡Tragedia en el Estado de México! Estaba trabajando, le pidieron un favor y eso le costó la vida... La víctima trabajaba en la Central de Abasto de Ecatepec y su tío le pidió de favor que le llevara gasolina; lo que no sabía es que ese sería su último viaje. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.