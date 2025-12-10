¡Un favor le costó la vida en Ecatepec! Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril
Se ausentó de su trabajo para cumplir con un favor, pero el destino tendría planes macabros; el accidente sucedió en Ecatepec y el responsable se dio a la fuga.
¡Tragedia en el Estado de México! Estaba trabajando, le pidieron un favor y eso le costó la vida... La víctima trabajaba en la Central de Abasto de Ecatepec y su tío le pidió de favor que le llevara gasolina; lo que no sabía es que ese sería su último viaje. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.