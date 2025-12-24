Hombre queda colgando en calzones tras ser sorprendido siéndole infiel a su esposa

La viralidad es algo que deja todo tipo de historias para disfrutar (o en ocasiones no tanto) del espacio digital. En esta nueva oportunidad, un hombre se quedó colgando de una gran estructura, presumiblemente por ser encontrado por su esposa siéndole infiel. Ante eso, lo curioso es que su vida corría riesgo, mientras él solamente tenía puestos sus calzones.

¿Cuál es la historia de este hombre y su particular caso de infidelidad?

Las redes sociales están alucinando con el caso de un hombre que terminó colgado de un gran letrero luminoso del hotel donde se alojaba. Y según los primeros reportes compartidos desde China, todo por serle infiel a su esposa. Ante la intención de huida, este sujeto quedó colgando de un gran edificio.

Más de la información recogida incluso ya por la prensa internacional, indica que este caballero se encontraba en el hotel, concretando una historia de infidelidad con su amante. Se reporta que la esposa llegó hasta la habitación para recriminarle sus actos, pero eso provocó que el infiel saliera huyendo para ponerse en una situación de alto riesgo.

Obviamente la escena concretó muchas reacciones de parte de las personas que pasaban por esta parte del país asiático, pues incluso había riesgo de un fatal accidente. Abajo había transeúntes al pendiente de lo ocurrido y arriba también, pues vecinos y demás inquilinos del hotel veían desde pisos más arriba cómo ocurrían los actos.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante este hombre infiel?

Tal como la atención de la gente de la provincia de Zhejiang fue llamada, las redes también se encontraron con un caso severamente particular. Algunos comentaron la manera tan absurda en la que el sujeto se puso en serios aprietos. Y por supuesto, otros recalcaron la cobardía existente en la postura del hombre para afrontar las consecuencias de sus actos.

Hombre fue sorprendido in fraganti por su esposa en un hotel. Al intentar escapar, terminó aferrándose desesperadamente a la letra “A”. El affair no solo quedó al descubierto en ese momento: fue reportado por las noticias locales, de modo que ya no es un secreto íntimo. pic.twitter.com/ObSbzRCQcN — UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) December 18, 2025

Ante todo, muchos tuvieron su debida dosis de entretenimiento digital, provocado por un infiel. No se sabe cómo terminó la historia ni cómo se dio el rescate, por lo que sería cuestión de seguir los reportes alrededor de un momento viral ofrecido por el internet.