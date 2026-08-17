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La querida cantante de música folclórica recibió un brutal golpe en el rostro con una botella de vidrio. El momento quedó grabado y la artista pide justicia.
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