¡Lo del polémico video y las amenazas! ‘La Chicuela’ revela anécdotas sobre Jenni Rivera a 13 años de su muerte

Nos pusimos el sombrero con ‘La Chicuela’, quien recordó a Jenni Rivera a 13 años de su fallecimiento contándonos anécdotas, intimidades y detalles de ‘La Diva de la Banda': la lamentable historia de su polémico video, las amenazas de muerte que recibió antes de subir a un escenarios y más. ¡Ojo a las palabras de Chiquis y a lo que nos contaron Jhonny y Luciano Luna sobre ‘La Gran Señora’ versión banda!