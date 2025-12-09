¡Joyita culinaria poblana! Así se preparan las mejores enchiladas de cuatro moles
Rahmar se lanzó a Puebla a probar unas enchiladas de cuatro moles y se metió hasta la cocina para conseguir la receta. ¡Garantizada por La pura sabrosura!
¡Más de 40 años de tradición! Rahmar se lanzó hasta Puebla para conseguir la mejor receta de unas exquisitas enchiladas de cuatro moles con pipián, mole poblano, verde y rojo. Pueden ir acompañadas de pollo, champiñones, queso, huitlacoche y más. ¿Será un platillo digno de La pura sabrosura? ¡La expresión de Rahmar lo dejó claro!