Al Extremo | Programa 9 de diciembre del 2025

Revive el programa del 9 de diciembre 2025 de Al Extremo: Rahmar consiguió la receta de las mejores enchiladas de cuatro moles, ‘El Diablo’ Becerril reportó el caso del cuerpo que encontraron frente al ‘Bacho’ 10, recordamos a Jenni Rivera en su aniversario luctuoso con anécdotas exclusivas que nos compartió ‘La Chicuela’ y las hilarantes carcajadas que consiguió Jessy Portillo. ¡Al Extremo!